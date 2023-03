Bà Rịa - Vũng Tàu: "Chốt" kết quả thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế...

Ngày 20/3, tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông vừa ký Báo cáo số 91/BC-UBND gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Công tác điều trị của ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đợt dịch Covid-19. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị; chấn chỉnh hoạt động của các Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng đấu thầu có các vi phạm, thiếu sót.

Tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu rõ đã kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế qua các thời kỳ (2014 - 2019) do thiếu sót trong việc chưa xử lý dứt điểm để đưa trang thiết bị y tế mua sắm từ năm 2016 - 2017 đã bàn giao cho các cơ sở y tế nhưng đến nay chưa được sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Trung tâm Y tế TP.Bà Rịa, Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ và Bệnh viện Y học Cổ truyền. Chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm vật tư y tế để tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư y tế tập trung.

Ngoài ra, ngày 24/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành thông báo số 487/TB-UBND phê bình đối với ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế, do có thiếu sót theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó cũng yêu cầu ông Phạm Minh An nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp xử lý trong tham mưu UBND tỉnh về lĩnh vực, ngành được giao trong thời gian tới.

Tiếp đó, trong tháng 9/2022, Sở Y tế tổ chức kiểm điểm và có thông báo kết quả của Giám đốc Sở Y tế phê bình đối với ông Vương Khai Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu giai đoạn từ 2014 đến tháng 1/2018 và ông Phan Châu Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị Trung tâm Y tế huyện Châu Đức giai đoạn từ 2014 - 2019.

Còn ông Bùi Xuân Thy, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu giai đoạn từ tháng 2/2018 đến 2019 đã được kiểm điểm với vai trò là giám đốc đơn vị theo kết luận thanh tra trong đó có nội dung thiếu sót đã nêu, do đó Sở Y tế không kiểm điểm trách nhiệm lại đối với ông này.

Đồng thời, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm với đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn và ban hành Công văn số 4179/SYT-NV về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Thuốc và điều trị.