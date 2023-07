Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhanh chóng hoàn thiện hệ sinh thái logistics cho Cái Mép - Thị Vải

Việc đẩy nhanh giao thông kết nối được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng để hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển. Trong ảnh: Mô phỏng dự án cầu Phước An, một trong những dự án giao thông quan trọng liên kết vùng Đông Nam bộ. Ảnh: An Phú

Hệ sinh thái logistics cảng biển chưa đầy đủ

Bà Phạm Thị Bảo Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vina Logistics - VNL (đơn vị trực tiếp khai thác Cảng Tổng hợp dịch vụ Hưng Thái) cho biết, lý do dẫn tới việc tàu cập CM-TV nhưng đưa lên Cát Lái để làm thủ tục thông quan và là do nơi đây đang thiếu hệ sinh thái logistics như cảng cạn, kho chứa container rỗng, thiếu các trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm và giao thông kết nối chưa đồng bộ. Đây cũng chính là lý do phần lớn lượng hàng hóa xuất khẩu vẫn thực hiện các công đoạn khai thác (đóng container, kiểm định, khai quan…) tại ICD các tỉnh khác, sau đó vận chuyển bằng sà lan để đưa lên tàu mẹ tại khu vực CM-TV.

Từ góc độ của một chuyên gia, PGS.TS Hồ Thị Thanh Hòa cũng chỉ ra các điểm hạn chế của cảng biển khu vực CM-TV như hệ sinh thái dịch vụ logistics cảng biển chưa được đầu tư đầy đủ nên khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Cụm cảng chưa khai thác hết lợi thế tự nhiên khi có tới 85% lượng đến và đi tại CM-TV nhưng vận chuyển bằng sà lan để làm thủ tục thông quan tại các cảng khác.

Cảng Gemalink một trong 19 cảng nước sâu trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay, lên đến 200.000 DWT. Ảnh: An Phú

Còn ông Phạm Quang Huy - Chuyên viên cao cấp của Tập đoàn Gemadept cũng cho rằng, nguồn hàng trung chuyển, nguồn hàng tại chỗ rất thấp. Đồng thời, hệ thống cảng CM-TV còn quá ít tuyến vận tải nội Á nên nhiều DN trong phạm vi "chân hàng" của CM-TV có nhu cầu xuất nhập trong tuyến này đang phải vận chuyển hàng hóa lên cảng Cát Lái (TP.HCM). Cùng đó, chi phí vận tải cao, hệ thống dịch vụ hậu cần, dịch vụ hỗ trợ cảng biển chưa theo kịp tốc độ phát triển… là những nguyên nhân khiến cụm cảng CM-TV vẫn khó khăn trong việc thu hút nguồn hàng.

Giải pháp logistics cho Cái Mép - Thị Vải?

Để hàng hóa thông qua khu vực CM-TV, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng hoàn thiện hệ sinh thái logistics cho CM-TV.

Ông Đỗ Công Khanh - Chủ tịch Cảng Quốc tế Gemalink, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gemadept - Gemalink (GML) cho rằng, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông liên kết vùng, sớm triển khai trung tâm logistics Cái Mép Hạ, thu hút đầu tư đối với các ngành hàng sử dụng container, chính sách thông thoáng, đột phá để thu hút đầu tư; chính sách ưu đãi đối với các hãng tàu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics, sản xuất lớn; đồng hành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp...

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, toàn tỉnh có 57 bến cảng được quy hoạch, trong đó đã đưa vào khai thác 28 bến cảng, tổng chiều dài cầu bến 11,6km. Riêng khu vực CM-TV có 35 bến cảng, hiện đã đưa vào khai thác 17 bến. Cùng với phát triển cảng biển, ngành dịch vụ hậu cần cảng đang từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng TCIT, thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: An Phú

Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ sinh thái logistics nâng cao hoạt động hiệu quả của hệ thống cảng biển, tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành các tuyến giao thông kết nối tỉnh với vùng Đông Nam bộ, thúc đẩy liên kết vùng; hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia, thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, thu hút nhà đầu tư chiến lược và thiết kế hệ sinh thái hoàn chỉnh, đồng bộ, áp dụng các chuẩn mực hàng đầu quốc tế.

Bà Rịa - Vũng Tàu định hướng tập trung phát triển các trung tâm logistics trên hành lang kinh tế ven biển, phát triển các trung tâm logistics phục vụ trung chuyển hàng hóa giữa địa phương với các tỉnh, thành khác ở khu vực phía Nam, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các cảng biển.

Đồng thời phát triển khu mậu dịch tự do CM-TV để tạo điều kiện thu hút các tập đoàn kinh tế toàn cầu dịch chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu về khu vực này; thành lập trung tâm phân phối hàng hóa kết nối sân bay Long Thành và cảng CM-TV nhằm kết hợp vận tải đa phương thức.

Cùng với đó, tỉnh chủ trương nghiên cứu hình thành khu thương mại sau cảng, quy hoạch các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, kho bãi; trung tâm phân phối; trung tâm kiểm tra chuyên ngành để phát huy vai trò cảng đầu mối trung chuyển quốc tế, tạo động lực thúc đẩy Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm logistics và trung chuyển của khu vực.