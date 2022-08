Diễn viên Xuân Phúc được khán giả biết đến qua vai diễn trinh sát Phong điển trai trong phim Đấu trí. Ngoài đời, Xuân Phúc đã có gia đình riêng với bà xã Trúc Thanh và có một em bé đáng yêu, kháu khỉnh. Gia đình nhỏ của nam diễn viên nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên mạng xã hội.

Những tình tiết mới nhất trong tập 23 phim Đấu trí. (Nguồn: VTV Giải trí)

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt gần đây, Xuân Phúc đã có những bật mí thú vị về chuyện tình với bà xã và hành trình Nam tiến đáng nhớ của mình.

Xuân Phúc với hành trình Nam tiến đủ mọi cung bậc hỉ, nộ, ái, ố

Xuân Phúc hiện đang được biết đến với vai diễn cảnh sát Phong trong phim Đấu trí. Đã rất lâu rồi Xuân Phúc mới trở lại VFC để làm phim, trước đó anh cũng được biết đến với vai trò người mẫu và cũng có thành tích tại The Face 2018. Vậy nếu để nói về định hướng rõ ràng hơn giữa người mẫu và diễn viên thì anh đang lựa chọn con đường nào?

- Tôi vẫn ưu tiên cho mình con đường diễn xuất. Thực ra, tôi tham gia The Face 2018 với mục đích làm mới hình ảnh. Tôi muốn mọi người biết đến mình là một người làm nghệ thuật đa di năng. Tôi không muốn bản thân bị đóng đinh ở một hình ảnh nào đó. Tất nhiên, tham gia The Face 2018 cũng là cơ hội để giúp tôi có thể trở nên gần gũi hơn với khán giả. Năm nay được tham gia dự án phim Đấu trí cũng là may mắn của tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cần phải nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn, chưa bao giờ tôi ngưng nghĩ về việc đó.

Trinh sát Phong điển trai trong phim Đấu trí. (Ảnh: FBNV)

Gần 10 năm trước, khi Xuân Phúc quyết định Nam tiến thì khoảng thời gian đó của anh diễn ra như thế nào? Điều này có ý nghĩa ra sao với hành trình sự nghiệp của anh?

- 6, 7 năm lăn lộn trong TPHCM có đủ tất cả hỉ, nộ, ái, ố mà tôi được trải qua. Tôi cảm thấy biết ơn khoảng thời gian đó. Bởi nhờ có khoảng thời gian này mà mới có tôi ngày hôm nay. Khi quyết định xách vali Nam tiến, tôi đã xác định chắc chắn mình sẽ làm lại mọi thứ từ đầu, tôi chấp nhận quay về con số 0.

2 năm đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, có những thời điểm 3-4 tháng liền tôi không có việc. Tôi phải tự thân vận động, xoay sở đủ kiểu để bám trụ lại TPHCM trong thời gian đó.

Cảnh sát Phong (Xuân Phúc) và Vũ (Thanh Sơn) là đôi bạn cùng tiến trong phim Đấu trí. (Ảnh: FBNV)

Khó khăn là thế, Xuân Phúc đã làm thế nào để vượt qua?

- Cũng đã có những lúc vì quá nản, tôi đã nghĩ tới việc hay là lại xách vali về Hà Nội. Đã có những suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Tôi sợ mình sẽ không trụ nổi, và luôn tự hỏi liệu đây có phải làm quyết định đúng đắn của mình hay không.

Nhưng khi ngồi xuống và nghĩ lại mục đích của bản thân khi bước chân vào đây. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi tôi đặt chân xuống sân bay, tôi lại không cho phép mình lùi bước. Tôi không cho phép bản thân nản chí nhanh như thế. Tôi tự xốc lại tinh thần và quyết tâm hơn để theo nghề. Đúng là tổ thương mình nên khi tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó thì mọi cơ hội đến với tôi nhiều hơn.

Đến năm thứ 3 vào TPHCM, tôi đã có thêm những dự án lớn hơn. Năm 2017-2018, tôi bắt đầu ghi dấu được hình ảnh Xuân Phúc với khán giả trong thị trường miền Nam.

Xuân Phúc và bà xã Trúc Thanh kết hôn năm 2018. (Ảnh: FBNV)

Như vậy có thể nói khoảng thời gian 2017-2018 Xuân Phúc đã có những sự thăng hoa trong công việc và cả tình duyên khi anh có hạnh phúc cho riêng mình?

- Đúng vậy, năm 2018 là một năm đặc biệt khi công việc có nhiều sự suôn sẻ. Cùng với đó, tôi và bà xã Trúc Thanh quyết định làm đám cưới. Đây là dấu mốc quan trọng và tôi cảm thấy bản thân đúng đắn khi quyết định lập gia đình ở tuổi 26.

Chuyện tình "dở khóc, dở cười" của Xuân Phúc và bà xã Trúc Thanh

Được biết chuyện tình của Xuân Phúc và Trúc Thanh cũng có rất nhiều chuyện "dở khóc dở cười". Ngay buổi hẹn đầu tiên thôi, Xuân Phúc đã cho bà xã "leo cây" tận 3 lần, anh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này?

- Thực ra, khoảng thời gian năm 2015 khi mới gặp Trúc Thanh lúc đó tôi cũng chưa có gì trong tay cả. Kinh tế khó khăn và cuộc sống của tôi bấp bênh. Tôi có hẹn gặp bà xã sau một lần làm việc chung vì cũng có ấn tượng tốt. Nhưng vì điều kiện kinh tế không có nên 3 lần liền tôi xin khất hẹn. Đến lần thứ 4 hẹn gặp, tôi tưởng Thanh không nhận lời nữa nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đến gặp tôi.

Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên, một điều may mắn của tôi. Trong suốt 3 năm hẹn hò, Trúc Thanh cũng chịu nhiều thiệt thòi vì tôi đi lên với bàn tay trắng. Khi sự nghiệp có những bước ổn định hơn tôi quyết định sẽ cùng cô gái này về chung một nhà.

Tổ ấm hạnh phúc của Xuân Phúc và Trúc Thanh. (Ảnh: FBNV)

Đến bây giờ có bao giờ anh có hỏi chuyện bà xã vì sao mình đã bị "bùng kèo" đến 3 lần mà đến lần thứ 4 Trúc Thanh vẫn nhận lời đến gặp nhau không?

- Nhiều lần tôi cũng hỏi trêu bà xã về chuyện này. Thanh cũng bảo không hiểu tại sao lại đến gặp tôi. Bà xã tôi ngày trước cũng kiêu chảnh lắm! Đàn ông hủy hẹn 1 lần thôi là lần sau không có cơ hội gặp lại Thanh đâu. Nhưng không hiểu sao tôi cho "leo cây" 2-3 lần mà đến lần thứ 4 ngỏ lời Thanh vẫn đến gặp tôi. Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên thú vị. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

Khoảnh khắc nào đã khiến Xuân Phúc nhận ra rằng bản thân mình sẽ phải cưới cô gái này làm vợ?

- Cũng có nhiều lý do đặc biệt để tôi và Thanh quyết định đến với nhau, không chỉ riêng một khoảnh khắc nào cả. Mẹ vợ của tôi không may bị tai biến và không may qua đời từ sớm. Khi mới yêu và biết được hoàn cảnh của vợ, tôi cũng rất thương và đồng cảm. Khi đến với người con gái này tôi xác định tình cảm của mình hết sức nghiêm túc. Trải qua thời gian yêu nhau và bên nhau suốt 3 năm tôi càng hiểu và yêu vợ nhiều hơn.

Bà xã tôi cũng hay tủi thân lắm, cô ấy thiếu đi tình thương của mẹ từ sớm. Chính điều đó gắn kết vợ chồng tôi nhiều hơn. Tôi đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2018 vì muốn Thanh sớm có một gia đình hạnh phúc và đủ đầy, tôi muốn bù đắp thiệt thòi cho Thanh. Ban đầu, tôi cũng có chút lo lắng vì lập gia đình khi mới 26 tuổi, sợ có nhiều thứ chưa thể chín chắn và đảm đương được. Nhưng đến giờ mọi thứ tôi đều cảm thấy viên mãn. Thanh sinh cho tôi một em bé đáng yêu, trở thành động lực cho tôi cố gắng hơn mỗi ngày trong công việc. Tôi biết ơn bà xã và hạnh phúc rất nhiều vì có cô ấy luôn bên cạnh động viên, ủng hộ.

Nam diễn viên điển trai có gia đình viên mãn. (Ảnh: FBNV)

Đến giờ khi Xuân Phúc ra Bắc làm phim, bà xã lại ở trong Nam vừa đi làm, vừa chăm con. Mỗi người một tính chất công việc khác nhau có bao giờ mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống vợ chồng Xuân Phúc?

- Cặp vợ chồng nào cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn, quan trọng là nhiều hay ít và sau mỗi lần cãi vã cả hai rút ra được điều gì. Mâu thuẫn giải quyết xong có thể hiểu nhau hơn thì cũng là điều tốt. Chúng tôi cũng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã vì vấn đề công việc riêng. Trước khi đám cưới, chúng tôi đã có thời gian sống thử với nhau rồi nên tính cách, tính chất công việc chúng tôi quá hiểu nhau.

Vợ tôi cũng là một người phụ nữ rất tâm lý, đôi khi cũng buồn vì chồng xa nhà nhưng vẫn luôn hết lòng ủng hộ.

Gia đình Xuân Phúc - Trúc Thanh nhận về hơn 10.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)

Xuân Phúc cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ con trên trang cá nhân. Liệu đó có phải là cách để anh tạo niềm tin cho bà xã và tự "đánh dấu chủ quyền" cho vợ yên tâm khi công tác xa nhà?

- Thực ra, bản thân tôi cũng muốn mọi người biết rằng tôi cũng là một người đàn ông của gia đình. Với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất. Chúng ta có phấn đấu bao nhiêu ở ngoài kia cũng để cho vợ con được hạnh phúc, thoải mái nhất có thể.

Còn nếu để cho bà xã yên tâm khi tôi đi công tác xa nhà thì không thiếu cách. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện về cho vợ mỗi khi xong việc. Và quan trọng là vợ chồng tôi tin tưởng nhau hoàn toàn nên không lo lắng quá nhiều.

Xin cảm ơn Xuân Phúc với những chia sẻ thú vị!