Tuổi hưu giản dị kín đáo của nghệ sĩ Tú Oanh - mẹ Đại úy Vũ phim "Đấu trí"

Nghệ sĩ Tú Oanh: Bà mẹ giàu đức hy sinh trong "Đấu trí"

Nghệ sĩ Tú Oanh khiến khán giả bất ngờ khi vào vai bà Hạnh - mẹ Đại úy Vũ trong phim "Đấu trí". Lối diễn xuất của chị khác xa với vẻ chỏng lỏn, bá đạo của bà Bích trong "Hương vị tình thân". Trong "Đấu trí", chị là bà mẹ giàu đức hy sinh, tính tình dịu dàng mềm mỏng luôn khéo léo lựa lời khuyên răn con cái lên người.

Nghệ sĩ Tú Oanh vào vai người mẹ tảo tần giàu đức hy sinh vì gia đình.

Chia sẻ về vai diễn này với VOV, nghệ sĩ Tú Oanh tâm sự: "Trong "Đấu trí", tôi nhận một vai nhỏ thôi, là bà Hạnh, mẹ của chiến sĩ công an, nhật vật chính do diễn viên Thanh Sơn thể hiện. Bà Hạnh không có quá nhiều đất diễn, tính cách dung dị và giàu đức hy sinh. Tôi rất đồng cảm với nhân vật bởi ở đời thực, tôi cũng phần nào hiểu được tâm ý của những người mẹ, người vợ chiến sỹ công an. Một mặt rất tự hào về nghề nghiệp của chồng, của con, là hậu phương vững chắc, song luôn muốn chồng con an toàn, không gặp hiểm nguy nghề nghiệp. Tôi mong muốn dù mình lên hình ít trong "Đấu trí" nhưng có thể thể hiện một người mẹ mà đạo diễn, biên kịch muốn truyền tải".

Vai diễn lần này của nghệ sĩ Tú Oanh không phải dạng khó nhưng với chị, dạng nhân vật này để muốn để lại ấn tượng thì không phải dễ dàng. Chị tâm sự: "Dạng vai người mẹ đơn thuần và gần gũi với đời sống như bà Hạnh, để khán giả cảm nhận được thì không khó, nhưng để ấn tượng và nhớ thì rất khó. Quả thực, tôi không lo lắng với dạng vai như bà Bích, nhưng với vai bà Hạnh thì có lo lắng một chút đấy".

Trước khi trở lại màn ảnh với vai bà Bích của "Hương vị tình thân" và giờ là bà Hạnh của "Đấu trí", nghệ sĩ Tú Oanh đã gắn bó nhiều năm với Nhà hát Tuổi trẻ, khá gần với các NSND Lan Hương, Lê Khanh, cùng thế hệ với NSƯT Ngọc Huyền. Trong dàn nghệ sĩ ấy, Tú Oanh tạo nên cá tính riêng biệt không hề trộn lẫn.

Trước đó chị vào vai bà Bích lòe loẹt trong "Hương vị tình thân".

Khác với đàn chị khẳng định tên tuổi ở những vai hình tượng cá tính, nghệ sĩ Tú Oanh tự lượng sức mình và say mê với vai phụ, vai cá tính trong hàng chục vở diễn. Dù có những vai chỉ bước ra sân khấu vài phút nhưng Tú Oanh luôn tâm niệm cháy hết mình để khán giả nhớ. Cho tới lúc nghỉ hưu, chị gần như chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải làm đơn xin xét danh hiệu.

Nghệ sĩ Tú Oanh: Cuộc sống kín tiếng giản dị ngoài đời

15 năm không hoạt động màn ảnh nhỏ, nghệ sĩ Tú Oanh đã có những chia sẻ về lý do của mình: "Trước đây thực sự là tôi ngại đi đóng phim bởi sợ công việc của mình làm ảnh hưởng tới mọi người. Thêm nữa, ngoài công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi luôn có công việc thêm ở bên ngoài song hành để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống bởi thu nhập của nghệ sĩ thì... Hai vợ chồng tôi lại cùng nghề nữa nên phải chèo chống cùng nhau.

Cũng có thể do mọi người nghĩ tôi kinh doanh nhiều tiền hơn đóng phim nên cũng không gọi mình. Cơ hội quay lại lần này như cái duyên và may mắn tôi lại được nhận một vai mình rất thú vị. Là diễn viên tôi không sợ nhân vật mình bị ghét hay không có cảm tình của khán giả mà chỉ lo vai diễn một màu, khiến sự sáng tạo bị hạn chế".

Nghệ sĩ Tú Oanh hạnh phúc với những lựa chọn công việc hiện tại.

Sự trở lại màn ảnh của "Hương vị tình thân" vào năm ngoái với nghệ sĩ Tú Oanh có niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn. "Tôi đã rất áp lực khi lên một số trang mạng và đọc được một số bình luận tiêu cực của khán giả. Có nhiều bình luận không chỉ nói về vai diễn mà còn lôi ra bình luận thiếu tích cực cả diễn viên đóng vai. Với một người bình thường, cuộc sống đang yên ổn mà bị nói những lời như vậy, thật sự tôi không quen được", nghệ sĩ Tú Oanh chia sẻ.

Chị đã "phát sốt" trước vài bình luận tiêu cực. Nghệ sĩ Tú Oanh trải lòng: "Chắc do tôi có tuổi rồi, không giống người trẻ là có thể đọc rồi quên. Những bình luận đó lưu trong đầu tôi cả đêm. Thậm chí, nhiều người xung quanh bảo tôi đừng đọc nữa".

Chị tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ở tuổi hưu.

Hiện tại, ở tuổi hưu, nghệ sĩ Tú Oanh khép lại công việc ở Nhà hát, công việc kinh doanh, chị tập trung cho dự án phim truyền hình. Thời gian còn lại nữ nghệ sĩ gạo cội dành thời gian cho gia đình và bản thân. Chị vẫn đi chơi cùng bạn bè và có rất nhiều hình ảnh đẹp ghi dấu những nơi bản thân đã từng đi qua.