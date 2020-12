“Bạc đầu” lo thưởng tết cho người lao động

Doanh nghiệp may mặc khốn đốn

"Năm nay là năm kinh tế cực khó khăn với các doanh nghiệp ngành may mặc. Xuất khẩu năm 2019 của dệt may Việt Nam đạt 38,9 tỷ USD, nhưng năm 2020 ước chỉ đạt 35,2 tỷ USD (giảm hơn 3 tỷ USD). Đã có tới hàng trăm công ty may mặc vừa và nhỏ phải giải thể. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp linh hoạt nắm bắt thời cơ, chuyển đổi sang sản xuất khẩu trang, thiết bị bảo hộ... nên hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì. Nhìn chung dù khó khăn, các doanh nghiệp vẫn cố gắng có lương thưởng tết cho công nhân lao động. Mức thưởng có thể thấp hơn các năm trước một chút, dao động từ nửa tháng, tới 1 tháng lương. Không có trường hợp cao đột biến".

Ông Mai Xuân Dương -

Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Chờ mong lương thưởng từng ngày

"Lao động đi làm vất vả cả một năm chỉ mong đến tết để chút lương, thưởng tết, vì thế dù khó khăn, các doanh nghiệp vẫn sẽ cố gắng duy trì thưởng tết. Tuy nhiên theo dự báo của nhiều bên, năm nay chắc chắn lương thưởng tết cũng khá thấp, cố gắng cũng chỉ được 1 tháng lương, sẽ hiếm có mức thưởng cao như các năm trước. Khả năng nhiều lao động sẽ không có lương, không có thưởng, thậm chí là không có cả công việc. Nhóm này chủ yếu là nhóm làm dịch vụ du lịch, lưu trú".

Bà Nguyễn Thị Lan Hương -

nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động

Có thưởng là may!

"Mức lương hơn 7 triệu đồng cũng đủ để em trang trải chuyện sinh hoạt. Tuy nhiên, công việc hiện tại không có tăng ca, tăng kíp nên lương không tăng. Theo nghe ngóng năm nay công ty cũng thưởng tết một tháng lương thứ 13. Với em đó cũng may mắn lắm rồi vì bạn em nhiều người mất việc chưa tìm được việc làm".

Nguyễn Thị Vượng (Quảng Bình) -

công nhân Công ty Canon