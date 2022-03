Bắc Ninh: Đưa máy móc khủng cưỡng chế 140 hộ dân lấn chiếm đất đai trái phép ở làng nghề Văn Môn

CLIP: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đưa máy móc khủng cưỡng chế 140 hộ dân ở làng đúc nhôm Mẫn Xá, xã Văn Môn tự ý lấn chiếm đất đai, xây dựng lán trại, nhà xưởng trái phép.

Sáng 22/3, UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 130 trường hợp tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngoài ra, xã Văn Môn, huyện Yên Phong cũng ra Quyết định cưỡng chế đối với 10 hộ vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Khương Lực.

Tại hiện trường, khu vực cưỡng chế được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ những người có nhiệm vụ mới được đi vào khu vực cưỡng chế. Ảnh: Khương Lực. Toàn bộ lán xưởng, vật tư, vật liệu xây dựng trái phép trên diện tích đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đều bị tháo dỡ. Tổng diện tích đất mà 140 hộ lấn chiếm để dựng lán xưởng vào khoảng 22 nghìn mét vuông.Ảnh: Khương Lực. Ông Nguyễn Hoàng Gia, Chủ tịch UBND xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc cưỡng chế lần này được thực hiện theo Nghị quyết 83 -NQ/HU của Huyện ủy Yên Phong và Kế hoạch Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 2/3/2017 của UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi đất trên địa bàn huyện. Ảnh: Khương Lực. Do phần lán xưởng lấn chiếm được xây dựng liền sát với nhà ở của người dân nên lực lượng cưỡng chế huy động máy móc cắt dỡ cẩn thận, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và tính mạng cho các hộ dân vi phạm. Ảnh: Khương Lực. Từ năm 2017, UBND xã Văn Môn đã xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát kỹ lưỡng nên mọi quy trình, thủ tục về mặt pháp lý và tuyên truyền vận động nhân dân được đúng quy định của pháp luật. Sau gần 5 năm, xã Văn Môn đã tiến hành rà soát, kiểm tra và xác định 140 hộ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để tiến hành cưỡng chế. “Xã Văn Môn kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Việc cưỡng chế những hộ lấn chiếm đất đai để xây dựng lán, xưởng cô đúc nhôm một phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã, bởi những lò này mang tính chất thủ công, theo thời vụ nên ảnh hưởng môi trường rất lớn” - ông Nguyễn Hoàng Gia nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, có khoảng 300 người tham gia cưỡng chế cùng 4 máy xúc cỡ lớn. Trong quá trình cưỡng chế, một số hộ dân đã huy động người để chuyển một số vật tư, tài sản, tránh hư hỏng trong quá trình tháo dỡ, cưỡng chế. Ảnh: Khương Lực Với khoảng hơn 300 hộ dân làm nghề cô đúc nhôm tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nhưng đã thải ra tới trên 300.000 tấn xỉ nhôm chất cao như núi, ngày càng phình to trên cánh đồng 3,7ha. Ảnh: Khương Lực. Để ngăn việc "đổ trộm", xã Văn Môn đã phải quây tôn và UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt nặng hơn 10 hộ dân, doanh nghiệp do vi phạm hành chính về môi trường. Ảnh: Khương Lực.