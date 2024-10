Bắc Ninh: Hội Nông dân thị xã Quế Võ ra mắt Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông"

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2024), ngày 4/10, Hội Nông dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã chức các hoạt động ý nghĩa, mang lại giá trị, lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn, trong đó có việc tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông" với 15 thành viên.

Ông Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cũng lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Quế Võ tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông". Ảnh: Vân Quỳnh

Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông" được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết, tạo "sân chơi" để cán bộ, hội viên, nông dân và những người có nhu cầu, sở thích, đam mê nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật trên địa bàn thị xã Quế Võ cùng tham gia. Đây cũng là cơ hội, điều kiện để các thành viên giao lưu, trao đổi, tiếp thu, học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật, liên kết, hợp tác, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh cùng phát triển.

Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, các thành viên của Câu lạc bộ sẽ là lực lượng nòng cốt, là nhân tố tích cực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; hướng dẫn giúp đỡ hội viên, nông dân tiếp cận và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.

Cùng ngày, Hội Nông dân thị xã Quế Võ chỉ đạo Hội Nông dân phường Bằng An tổ chức ra mắt cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm OCOP của thị xã Quế Võ. Cửa hàng bày bán những sản phẩm có nguồn gốc truy xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn như: gạo nếp, hạt sen, củ sen, trứng gà, dưa gang muối và các loại rau, củ, quả… Đây là địa chỉ tin cậy cung cấp các mặt hàng nông sản đảm bảo an toàn của hội viên nông dân trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cũng lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Quế Võ thăm cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm OCOP tại phường Bằng An. Ảnh: Vân Quỳnh



Hội Nông dân thị xã Quế Võ tổ chức chương trình tặng bò giống sinh sản cho hội viên nông dân Đào Thị Sen (1968) có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Phù Lang, phường Phù Lương. Ảnh: Vân Quỳnh

Nhân dịp này, Hội Nông dân thị xã Quế Võ tổ chức chương trình tặng bò giống sinh sản cho hội viên nông dân Đào Thị Sen (1968) có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Phù Lang, phường Phù Lương. Gia đình có 2 mẹ con, hiện nay con gái đã đi lấy chồng, bà sống một mình, sức khỏe không đảm bảo. Trước hoàn cảnh đó, các cấp Hội Nông dân thị xã Quế Võ đã vận động hội viên, nông dân đóng góp để mua tặng bà Sen 1 con bò sinh sản với trị giá 20 triệu đồng giúp bà có thêm tư liệu sản xuất, để ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Quế Võ cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, ra quân vệ sinh đồng ruộng, đường làng ngõ xóm… thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.