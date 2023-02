Bác sĩ trao "giọt hồng" dành tặng bệnh nhi

Ngày 8/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo "Giọt hồng trao em". Ảnh: Bảo Yến Chương trình hiến máu đã thu hút đông đảo các cán bộ, y, bác sĩ tham gia. Ảnh: Bảo Yến Trao đổi với PV Báo Dân Việt, TS.BS. Trần Văn Học (giữa) – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Bệnh viện tổ chức hiến máu nhân đạo đã được gần 10 năm. Những năm gần đây, hoạt động này diễn ra thường xuyên hơn, trung bình mỗi quý sẽ tổ chức một lần. Ngoài ra, bệnh viện cũng kết nối các đơn vị bộ đội, công an tham gia hiến máu. Hoặc trường hợp bệnh viện thiếu các nhóm máu riêng thì sẽ kêu gọi các cán bộ, y, bác sĩ có cùng nhóm máu hiến máu". Ảnh: Bảo Yến Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã sắp xếp công việc, ca trực thay phiên nhau để đăng ký hiến máu. Ảnh: Bảo Yến Các cán bộ, y, bác sĩ được khám, kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện hiến máu. Ảnh: Bảo Yến Những cảm xúc hồi hộp chờ đợi tới lượt trao "giọt hồng" dành tặng các bệnh nhi. Ảnh: Bảo Yến Không chỉ có các y bác sĩ, nhiều người nhà bệnh nhân khi biết thông tin chương trình hiến máu cũng đến đăng ký tham gia. Chị Phùng Thị Thúy (phải) có con đang điều trị tích cực tại khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng khi biết đến chương trình hiến máu chị đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Đôi mắt ngân ngấn lệ, chị Thúy chia sẻ về lý do tham dự chương trình: "Sau khi bé nhà mình bị bệnh thì mình muốn chia sẻ một cái điều gì đấy đến với các em nhỏ để các em nhanh được khỏe mạnh, bình an trở về với gia đình. Hạnh phúc đến từ tấm lòng nhân ái. Ảnh: Bảo Yến ThS.BS Lê Xuân Tùng (trái) - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Bệnh viện Nhi Trung ương trao tặng quà và giấy chứng nhận hiến máu cho bác sĩ Ngô Mạnh Kha (phải) - Khoa Hồi sức cấp cứu."Là một bác sĩ mình hiểu sự cần thiết, quan trọng vô cùng của việc truyền máu. Rất nhiều bệnh nhân nặng cần phải truyền máu, thậm chí nếu không có đủ máu để truyền thì người bệnh có thể tử vong. Vì vậy, mỗi khi bệnh viện phát động phong trào mình đều tham gia" – Bác sĩ Kha chia sẻ. Ảnh: Bảo Yến "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Ảnh: Bảo Yến Trung bình mỗi chương trình hiến máu sẽ thu về được 200-300 đơn vị máu. Ảnh: Bảo Yến Chương trình "Giọt hồng cho em" đã thực sự trở thành ngày hội của các cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bảo Yến