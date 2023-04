Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động: UBND quận Nam Từ Liêm gấp rút vào cuộc

Xử lý toàn diện vi phạm tại Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ

Ngày 19/4, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản số 1100/UBND-QLĐT về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm tại Bãi đỗ xe ngầm Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì. Văn bản của UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, qua thông tin báo chí phản ánh và kiểm tra hiện trạng, hiện tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị Minh An vẫn đang thực hiện các hoạt động trông, giữ xe tại Bãi đỗ xe ngầm Khu đô thị Mễ Trì Hạ.

Do đó, UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị Minh An dừng hoàn toàn mọi hoạt động trông giữ xe tại Bãi đỗ xe ngầm khu đô thị Mễ Trì Hạ; thực hiện nghiêm quyết định đình chỉ hoạt động số 1332/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND quận. Khẩn trương khắc phục các tồn tại về PCCC tại bãi đỗ xe và có báo về UBND quận trước ngày 24/4/2023.

Cổng vào bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ.

Giao UBND phường Mễ Trì chủ trì, phối hợp với đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công trình vi phạm về xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tái vi phạm. Đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư chấp hành buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định số 2609/QĐ-CCXP ngày 7/10/2022 của UBND quận.

Đối với vi phạm về PCCC và hoạt động trông giữ xe, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm yêu cầu UBND phường Mễ Trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị Minh An chấp hành việc đình chỉ hoạt động tại Bãi đỗ xe ngầm Khu đô thị Mễ Trì Hạ theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 23/6/2022. Yêu cầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Minh An khẩn trương khắc phục các tồn tại về PCCC để được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận hoạt động theo quy định. Kết quả báo cáo UBND trước ngày 24/4/2023.

"Công an quận chỉ đạo Công an phường Mễ Trì kiểm tra, phối hợp và yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị Minh An chấp hành việc đình chỉ hoạt động tại Bãi đỗ xe ngầm Khu đô thị Mễ Trì Hạ. UBND quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo", văn bản nêu rõ.

Chủ đầu tư Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ cố tình cho hoạt động chui

Trước đó, ngày 12/4/2023, báo Dân Việt có bài viết "Bị cấm toàn bộ hoạt động thương mại, chủ đầu tư bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ vẫn cố tình khai thác", phản ánh tình trạng hoạt động chui tại bãi đỗ xe này. Cụ thể, do tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, Bãi xe ngầm khu đô thị Mễ Trì Hạ đã bị đình chỉ hoạt động.

Dù tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhưng chủ đầu tư Bãi ngầm Mễ Trì Hạ vẫn cố tình tổ chức trông, giữ xe

Tuy nhiên, ghi nhận trong nhiều ngày của phóng viên Dân Việt cho thấy việc tổ chức trông, giữ xe bên trong bãi vẫn không hề bị chấm dứt. Tại các tầng B1, B2 có cả trăm ô tô, xe máy được sắp xếp gần như kín mặt sàn. Bãi xe được chia ra thành từng khu vực theo nhu cầu gửi theo năm, gửi tháng và xe vé lượt. Người tự xưng là nhân viên bãi xe cũng khẳng định công ty sẽ xuất hóa đơn khi thu tiền trông, giữ xe ô tô của khách hàng.

Tại đây, nhiều biển cấm quay phim, chụp ảnh cũng được chủ đầu tư treo lên các cột. Hoạt động tại đây cũng không hề "chui" như khẳng định của đại diện UBND phường Mễ Trì mà dường như được công khai. Bởi ở lối cho xe ra, vào bãi vẫn có nhân viên phát vé, thu tiền xe lượt.

Trong vai người có nhu cầu tìm chỗ gửi xe, phóng viên hỏi giá trông giữ thì được một người tự xưng là bảo vệ cho biết bãi sẽ thu 1.580.000/xe/tháng đối với khách gửi ngày đêm, và 1.280.000/xe/tháng nếu chỉ gửi ban ngày. Riêng tại hầm B1, bãi chỉ phục vụ cho khách đóng tiền từ 6 tháng đến 1 năm.