Bán “hạt ngọc của trời”, chị em phụ nữ vùng này ở Cà Mau kéo nhau đi mua vàng góp vốn xây nhà

Huyện Trần Văn Thời là vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào các mô hình nuôi trồng nông nghiệp. Do đó, chính quyền địa phương nhìn nhận rằng, mô hình bán lúa sắm vàng góp vào tổ hùn vốn rất hay và ý nghĩa, giúp được cho nhiều gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: An An