Bán kết Miss Grand International 2023: Cơ hội nào cho Lê Hoàng Phương?

Hé lộ trang phục Lê Hoàng Phương trình diễn tại bán kết Miss Grand International 2023

19 giờ hôm nay (22/10), Lê Hoàng Phương và hơn 70 thí sinh sẽ bước vào vòng bán kết Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Tại vòng thi quan trọng này, các thí sinh sẽ tranh tài qua các phần thi bikini, trang phục dạ hội... Vì vậy trang phục dạ hội được Lê Hoàng Phương lựa chọn để thể hiện tại bán kết Miss Grand International 2023 khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi tò mò.

Mới đây, người đẹp gốc Khánh Hòa hé lộ trang phục tông màu vàng bắt mắt sẽ được cô trình diễn tại đêm thi quan trọng này. Được biết, bộ trang phục do NTK Lê Ngọc Lâm thực hiện được lấy cảm hứng từ hình tượng thiên nga.

Trang phục Lê Hoàng Phương trình diễn tại bán kết Miss Grand International 2023. (Ảnh: NVCC)

"Với ý nghĩa trong nghệ thuật, thiên nga biểu trưng cho sự chung thủy và xinh đẹp, biểu tượng cho sự sang trọng. Thiết kế 3D tạo hình hai chú chim thiên nga e ấp ôm trọn phần ngực đầy tinh tế kết hợp cùng sự uyển chuyển của chất liệu bay bổng. Phần thân dưới được đính kết hạt cườm ống giúp bắt sáng trên sân khấu, ẩn hiện dưới ánh hào quang của những viên đá quý sẽ giúp cho Lê Hoàng Phương toát ra vẻ kiêu sa, quyền lực nhưng vô cùng thanh lịch trong mỗi bước đi", NTK Lê Ngọc Tâm chia sẻ với Dân Việt.

Đề cập đến quá trình thực hiện trang phục cho Lê Hoàng Phương trình diễn tại bán kết Miss Grand International 2023, NTK Lê Ngọc Lâm cho biết thêm: “Khó khăn lớn nhất khi thực hiện trang phục dạ này là về mặt thời gian. Tôi cùng 7 người thợ làm việc liên tục trong 15 ngày để hoàn thành chiếc váy được đính kết vô cùng cầu kỳ. Tuy phom dáng không có nhiều điểm mới lạ nhưng để xử lý các chi tiết ra sao để thật sự nổi bật là điều không hề dễ dàng.

Tôi luôn áp lực việc phải làm như thế nào để chiếc váy vừa mang đậm tính chất Miss Grand mà vừa phù hợp với vóc dáng của Lê Hoàng Phương. Đến khi Phương thử bộ trang phục lần đầu tiên đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi sự nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng”.

Lê Hoàng Phương sở hữu cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Cơ hội nào cho Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023?

Trước thềm bán kết Miss Grand International 2023, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa ra bảng đánh giá phần thể hiện của các thí sinh sau phần trình diễn National Costume (Trang phục dân tộc) diễn ra vào tối 20/10 vừa qua. Theo đó, Lê Hoàng Phương - Đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor xếp vị trí đầu tiên trong Top 5 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất. Xếp sau Lê Hoàng Phương lần lượt là các đại diện Venezuela, Brazil, Peru, Ecuador.

Điều này khiến cộng đồng yêu nhan sắc cho là tín hiệu đáng mừng với đại diện Việt Nam dù trước đó cô gặp phải không ít sự cố như chảy máu tay, bầm tím chân trước khi trình diễn trang phục dân tộc mang tên "Vũ khúc thiên long" cao 3,5m và nặng đến 20kg.

Clip: Phần thi trang phục dân tộc Miss Grand International 2023 của Lê Hoàng Phương nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. (Nguồn clip: Miss Grand International).

Ngoài màn trình diễn ấn tượng tại đêm thi National Costume, Lê Hoàng Phương tiếp tục nhận tin vui khi cô giành chiến thắng tại vòng 3 cuộc đua bình chọn giải thưởng phụ "Country's Power Of The Year" trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023. Theo BTC cuộc thi cho biết, ở vòng bình chọn cuối cùng, đại diện Việt Nam sẽ đối đầu với đại diện Miss Grand Myanmar. Người chiến thắng giải thưởng này sẽ được đặc cách vào Top 20 chung cuộc.



Trước đó, Lê Hoàng Phương cũng gây chú ý khi dẫn đầu danh sách Top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. Xếp sau Lê Hoàng Phương trong Top 10 Best In Swimsuit là các thí sinh đến từ Myanmar; Thái Lan; Peru; Indonesia; Campuchia; Colombia; Brazil; Bolivia và Guatemala.

Lê Hoàng Phương lọt Top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. (Ảnh: Miss Grand International)

Lê Hoàng Phương tiếp tục nhận tin vui khi cô giành chiến thắng tại vòng 3 cuộc đua bình chọn giải thưởng phụ "Country's Power Of The Year" trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023. (Ảnh: FBNV)

Với chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Hoa hậu Lê Hoàng Phương được người hâm mộ kỳ vọng sẽ ghi điểm với ban giám khảo và cộng đồng yêu nhan sắc tại bán kết Miss Grand International 2023.