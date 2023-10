Mới đây, BTC Miss Grand International chính thức công bố Top 10 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất sau phần thi trang phục bikini. Đáng chú ý, người đẹp Lê Hoàng Phương - Đại diện Việt Nam dẫn đầu danh sách Top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. Xếp sau Lê Hoàng Phương trong Top 10 Best In Swimsuit là các thí sinh đến từ Myanmar; Thái Lan; Peru; Indonesia; Campuchia; Colombia; Brazil; Bolivia và Guatemala.

Thông tin và hình ảnh của Top 10 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất do khán giả bình chọn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Top 10 thí sinh trình diễn bikini nổi bật nhất Miss Grand International 2023. (Ảnh: Miss Grand International)





Nhan sắc đời thường của Top 10 thí sinh trình diễn bikini nổi bật nhất Miss Grand International 2023: Lê Hoàng Phương dẫn đầu?

Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. Cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ khi cuộc thi Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam.

Người đẹp sinh năm 1995 vốn là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc khi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và năm 2022. Đáng chú ý, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Hoàng Phương dừng chân ở Top 5 chung cuộc cùng với giải phụ Best Catwalk.

Lê Hoàng Phương - Đại diện Việt Nam dẫn đầu danh sách Top 10 Best in Swimsuit do fan bình chọn. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Dân Việt trước thềm bước vào phần thi trang phục bikini, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết, cô đã rèn luyện các kỹ năng trình diễn kết hợp với chế độ tập luyện cho ngoại hình săn chắc hơn... "Tôi đặt mục tiêu gần nhất cho bản thân là vào Top 5 chung cuộc", Lê Hoàng Phương chia sẻ.

Nhan sắc đời thường của Lê Hoàng Phương - Miss Grand Vietnam 2023 khiến người đối diện khó rời mắt. (Ảnh: FBNV)

Ni Ni Lin Eain (Miss Grand Myanmar)



Người đẹp Ni Ni Lin Eain (23 tuổi) sở hữu chiều cao khá "khiêm tốn" 1,67m nhưng bù lại cô có vóc dáng săn chắc và kỹ năng trình diễn đáng ngưỡng mộ.

Tại cuộc thi Miss Grand International 2023, Ni Ni Lin Eain luôn được xếp trong nhóm thí sinh nổi bật. (Miss Grand International)

Vẻ đẹp đời thường của người đẹp Ni Ni Lin EainMiss. (Ảnh: Miss Grand International, Instagram nhân vật)

Aoom Thaweepon Phingchamrat (Miss Grand Thailand 2023)

Người đẹp Aoom Thaweepon Phingchamrat hoạt động trong các lĩnh vực người mẫu, quảng cáo. Cô sở hữu nét đẹp cuốn hút của người phụ nữ châu Á.

Không bất ngờ việc cô lọt Top 10 thí sinh Miss Grand International 2023 trình diễn bikini đẹp nhất do fan bình chọn. Bởi Aoom Thaweepon Phingchamrat sở hữu ngoại hình nóng bỏng và có kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp.

Aoom Thaweepon Phingchamrat (Miss Grand Thailand 2023) sở hữu gương mặt xinh đẹp và ngoại hình nóng bỏng. (Ảnh: FBNV)

Được biết, trước khi trở thành đại diện Thái Lan tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023, Aoom Thaweepon Phingchamrat từng ghi danh tại Miss Grand Thailand 17 và giành giải Á hậu 3 cuộc thi này. (Ảnh: Miss Grand International, FBNV)

Luciana Fuster (Miss Grand Peru 2023)



Luciana Fuster sở hữu chiều cao 1,74m cùng vóc dáng gợi cảm. Được biết, cô là người mẫu chuyên nghiệp và đã hoạt động trong lĩnh vực này từ năm 14 tuổi đến nay. Trước khi trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Peru, Luciana Fuster từng chiến thắng Miss Teen Pageant International 2016. Hiện người đẹp còn theo học chuyên ngành khoa học truyền thông và tiếp thị.

Trước khi trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Peru, Luciana Fuster từng chiến thắng Miss Teen Pageant International 2016. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Được biết, Luciana Fuster là người đẹp có lượng người theo dõi "khủng" trên Instagram với hơn 4,5 triệu người. (Ảnh: Miss Grand International)

Ritassya Wellgreat (Miss Grand Indonesia 2023)



Hành trình chạm tay vào chiếc vương miện của Ritassya Wellgreat được cô nung nấu từ khi còn nhỏ. Bên cạnh theo đuổi sự nghiệp người mẫu, Miss Grand Indonesia còn có niềm đam mê với ca hát.

Theo Ritassya Wellgreat cho biết, cô đã sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2023. (Ảnh: Miss Grand International)

Phoem Sreyno (Miss Grand Campuchia 2023)



Người đẹp Phoem Sreyno ( 25 tuổi) sở hữu chiều cao 1,7m cùng ngoại hình săn chắc thu hút mọi ánh nhìn. Được biết, cô hiện đang là người mẫu và diễn viên tại Campuchia.

Phoem Sreyno cũng là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp ở Campuchia khi cô từng tham dự Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2018 và vào top 11. (Ảnh: Miss Grand International)

Maria Alejandra López Peréz (Miss Grand Colombia 2023)



Người đẹp Maria Alejandra López Peréz được đánh giá cao về sắc vóc và kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Được biết, cô sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 90-64-95 cm. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Adriana Yanca (Miss Grand Brazil 2023)



Adriana Yanca là người được trao vương miện bởi Isabella Menin - đương kim Miss Grand International 2022 Isabella Menin. Được biết, ngoài danh hiệu cao nhất cuộc thi Miss Grand Brazil 2023, cô cũng là người đẹp thắng giải Trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất tại Miss Grand Brazil 2022.

Adriana Yanca sở hữu chiều cao 1,79m cùng gương mặt cuốn hút, thân hình săn chắc và kỹ năng trình diễn ấn tượng. (Nguồn: Instagram nhân vật)

Song song với hoạt động nghệ thuật, Adriana còn đang là một nha sĩ, kỹ thuật viên điều dưỡng và sinh viên y khoa. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Victoria Olguín (Miss Grand Bolivia 2023)



Victoria Olguin Pol cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng yêu nhan sắc khi "chinh chiến" tại Miss Grand International.

Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1,79m cùng ngoại hình gợi cảm và lối trình diễn cuốn hút nhờ quá trình làm người mẫu chuyên nghiệp. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Raschel Paz (Miss Grand Guatemala 2023)



Người đẹp Raschel Alexandra là cái tên cuối cùng góp mặt trong danh sách 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất ở phần thi Best in Swimsuit.

Đại diện đến từ Guatemala năm nay 22 tuổi với chiều cao 1,8m nổi bật. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Ảnh từ trái sang gồm: Phoem Sreynor (Miss Grand Campuchia); Aoom Thaweepon Phingchamrat (Miss Grand Thailand 2023); Lê Hoàng Phương (Miss Grand Vietnam); Ni Ni Lin Eain (Miss Grand Myanmar) và Ritassya Wellgreat (Miss Grand Indonesia 2023). (Ảnh: Miss Grand International)

Ảnh từ trái sang gồm: Adriana Yanca (Miss Grand Brazil 2023); Maria Alejandra López Peréz (Miss Grand Colombia 2023); Raschel Paz (Miss Grand Guatemala 2023); Luciana Fuster (Miss Grand Peru 2023) và Victoria Olguín (Miss Grand Bolivia 2023). (Ảnh: Miss Grand International)

Theo BTC cuộc thi cho biết, đây là 10 thí sinh có phần trình diễn áo tắm được khán giả bình chọn nhiều nhất tại Miss Grand International 2023. Được biết, ngoài 10 người đẹp này, BTC Miss Grand International sẽ sớm công bố 10 người đẹp được Ban giám khảo chấm điểm cao nhất ở phần thi trang phục áo tắm.

Ngoài giải thưởng phụ này, Lê Hoàng Phương và hơn 70 thí sinh sẽ tranh tài trong phần thi National Costume (Trang phục Dân tộc) diễn ra vào hôm nay (20/10). Bán kết và chung kết Miss Grand International 2023 sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 22/10 và ngày 25/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.