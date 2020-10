Bạn thân Minh Hằng để lộ điểm yếu hát live, bị “đào” lại phát ngôn “cà khịa” Chi Pu

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn thể hiện khả năng hát live của Khả Ngân. Ca khúc được cô lựa chọn thể hiện là "Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa". Đây là đoạn clip được trích ra từ một chương trình âm nhạc từng được phát sóng khoảng nửa tháng trước.

Sau khi theo dõi bản live "Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa" của Khả Ngân, cư dân mạng nổ ra nhiều tranh cãi. Fan hâm mộ Khả Ngân hết lời khen ngợi về phong cách và sự cố gắng của cô. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét khả năng hát live của bạn thân Minh Hằng còn yếu. Ở một số đoạn, cô khiến người nghe thất vọng vì bị chênh, phô.

Khả Ngân hát live "Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa".

Chính đoạn clip ghi lại màn hát live của Khả Ngân đã khiến một bộ phận khán giả "đào" lại phát ngôn của cô trong quá khứ. Cụ thể, vài tháng trước, Khả Ngân bị so sánh với Chi Pu bởi chặng đường nghệ thuật có nhiều điểm tương đồng. Trước sự so sánh đó, Khả Ngân thẳng thừng đáp trả: "Tôi tự so sánh luôn nhé! Tôi trẻ hơn, tại tôi mới 23 tuổi thôi. Tôi nhảy đẹp hơn và hát hay hơn Chi Pu. Chỉ có điều là tôi nghèo hơn Chi Pu nên tôi không thể đầu tư như Chi Pu được. Tại vì những sản phẩm Chi Pu ra là ai cũng phải hết hồn chứ không chỉ riêng Ngân. Tôi nghĩ là tôi thiệt về phần tiền bạc này kia một xíu thôi!".

Dân mạng cho rằng khả năng hát live của Khả Ngân không hề tốt hơn Chi Pu: "Hát còn tệ hơn Chi Pu mà phát ngôn ngông cuồng", "Ít ra nhạc của Chi Pu còn hay chứ cả bản thu và hát live của Khả Ngân đều dở", "Hát live chênh phô như thế này mà tự nhận mình hát hay hơn Chi Pu à?"…

Khả Ngân từng gây tranh cãi bởi phát ngôn tự nhận hát hay hơn Chi Pu.

Bên cạnh đó, vài khán giả nhắn nhủ đến bạn thân Minh Hằng: "Cần tập luyện nhiều hơn chị Ngân ạ!", "Khả Ngân cần thêm thời gian để khẳng định bản thân", "Rút kinh nghiệm thôi, lần sau chú ý phát ngôn chị ạ", "Mấy ông đừng quá gay gắt với Khả Ngân. Cho cô ấy thêm cơ hội thể hiện khả năng của mình"…