Bằng Kiều nói gì khi bất ngờ tham gia show truyền hình thực tế ở tuổi 50?

Bằng Kiều thú nhận phải suy nghĩ khá lâu trước khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Ca sĩ Bằng Kiều được biết đến là một biểu tượng của dòng nhạc trữ tình lãng mạn. Sở hữu giọng kim cao vút, anh "gây thương nhớ" bằng lối hát như kể chuyện ghi sâu vào khán, thính giả. Nam ca sĩ cũng sở hữu nhiều tài lẻ đặc biệt như khả năng chơi điệu nghệ nhiều nhạc cụ đàn guitar, trống, keyboard, kèn... Nhiều nhạc phẩm do anh sáng tác đã từng "làm mưa làm gió" như: Hè muộn; Linh hồn đã mất; Chuyện lạ; Dòng sông sao; Và anh vẫn hát... Anh từng là cựu thành viên nhóm nhạc nam Quả Dưa Hấu cùng Tuấn Hưng và Tú Dưa.

Nói về việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Bằng Kiều thú nhận phải suy nghĩ khá lâu. "Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện đời sống và kinh nghiệm ca hát nhiều năm qua đến các khán giả hâm mộ. Quan trọng, tôi mong những thế hệ kế thừa sẽ có được những kinh nghiệm không phải ai cũng có thể biết được" - nam ca sĩ nói. Anh nói thêm, muốn thử thách bản thân mình sẽ làm được những gì tại sân khấu chương trình.

Bằng Kiều, Thiên Minh, Trọng Hiếu, BB Trần, Thiên Minh sẽ tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024". (Ảnh: NSX)

Cùng với Bằng Kiều, nhiếp ảnh gia Thiên Minh cũng tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh được khán giả thế hệ 8X, 9X biết đến với vai trò là người mẫu quảng cáo , ca sĩ, diễn viên, VJ… Thiên Minh cũng chính là một trong những "Hot boy đời đầu", gương mặt quen thuộc của các bìa báo teen khi trở thành quán quân cuộc thi "Hoa học trò Icon 2007" vào năm 17 tuổi. Ngoài vẻ điển trai vốn có, anh còn sở hữu chất giọng ấn tượng khi để lại dấu ấn với nhiều ca khúc "làm mưa làm gió" như Tiệm bánh dâu tây, Hai nửa tình yêu, Chuyện tình lá và gió… Thiên Minh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim teen nổi tiếng "Mùa hè sôi động".

Sau khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Thiên Minh bất ngờ lựa chọn đi du học. Sau đó, anh quay lại hoạt động nghệ thuật với vai trò nhiếp ảnh gia và theo đuổi phong cách nhiếp ảnh chân dung đen trắng. Thiên Minh đã thực hiện những triển lãm nhiếp ảnh thành công khi hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thiên Minh thấy thú vị khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai". "Tôi rời xa lĩnh vực nghệ thuật quá lâu rồi, hơn một thập kỷ nhưng mọi người vẫn nhớ đến thanh xuân của mình" - chàng nhiếp ảnh gia tâm sự.

Anh cho biết, đây như cách anh sống hết mình một lần nữa với những điều bản thân bỏ ngỏ thời thanh xuân.

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh. (Ảnh: NSX)

BB Trần đặt mục tiêu xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng, Thanh Duy mong muốn kết bạn

BB Trần là một diễn viên tài năng, người mẫu và khách mời quen thuộc của loạt gameshow ăn khách. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 2009 khi đảm nhận vai trò Trưởng nhóm hài BB&BG đình đám, BB Trần chính là người đứng sau với hàng loạt clip như: Anh không đòi quà; Cô bé bán diêm; Tình yêu tuổi học trò... Sau 7 năm hoạt động nhóm, BB Trần dần chuyển hướng sang hoạt động độc lập và có những web drama và các MV Parody triệu view.

Diễn viên BB Trần. (Ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, BB Trần đang hoạt động tích cực tại lĩnh vực sân khấu kịch, đảm nhận vai chính. BB Trần được khán giả khen ngợi về lối diễn hài hước, duyên dáng, sự đầu tư nghiêm túc cho các nhân vật mà bản thân đảm nhận.

BB Trần tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 phần vì ham vui. Song, nam diễn viên hài nói thêm muốn đến chương trình để trau dồi kỹ năng ở những lĩnh vực khác từ việc va chạm, tiếp xúc và học hỏi ở những "Anh Tài".

"Tôi mong bản thân sẽ xây dựng được hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng. Điều gì tôi đều có thể thực hiện được, nhưng sẽ phải trọn vẹn không nửa vời giống như lúc trước. Tôi đặt tiêu mang đến những tiết mục xuất sắc và đỉnh cao" - BB Trần nói.

Ca sĩ Thanh Duy. (Ảnh: NSX)

Với Thanh Duy, chàng ca sĩ đa tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 vì mong muốn tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ đẹp trong showbiz và thể hiện cá tính bản thân trong những phần trình diễn. Thanh Duy Bước ra từ cuộc thi âm nhạc Vietnam Idol 2008 với danh hiệu Á quân, dần khẳng định chất giọng riêng với nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân: Lỗi ở yêu thương; Hahaha; Trái tim nhân mã; Tonight... Không dừng lại ở ca hát, anh còn gây ấn tượng với công chúng với khả năng vũ đạo, diễn xuất, dẫn chương trình.

Anh nói thêm, bản thân có tính cách hướng nội và sợ giao tiếp nên không có nhiều bạn bè trong showbiz. "Tôi khó kết bạn hay có thể chơi thân với anh em đồng nghiệp. Đây là cơ hội tôi làm thân, học hỏi ở những đồng nghiệp và thậm chí là gặp gỡ những thần tượng" - Thanh Duy tâm sự.

Trọng Hiếu đổi nghệ danh mới "TRONG" khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Nhắc đến Trọng Hiếu (TRONG), người ta nhớ đến một ca sĩ có phong cách âm nhạc độc đáo, vũ đạo điêu luyện và vẻ ngoài cuốn hút. Tại cuộc thi Vietnam Idol 2015, anh giành được vị trí Quán quân nhờ giọng hát nội lực, mang màu sắc khác biệt và khả năng trình diễn ấn tượng.

Trọng Hiếu mang nghệ danh mới là TRONG. (Ảnh: FBNV)

Âm nhạc của TRONG là sự kết hợp hài hòa giữa Pop, R&B, Funk, pha trộn nét văn hóa Việt Nam và quốc tế qua loạt ca khúc ấn tượng như: Con đường tôi; Thú vị hơn vậy; Dare to be different; I'm sorry babe... Thời gian qua, anh ghi dấu ấn với vị trí Top 3 Eurovision Song Contest Đức 2023 và tổ chức tour diễn live tour tại 5 thành phố của Đức vào năm 2024.

TRONG chia sẻ: "Tôi tham gia chương trình vì cảm giác cái tên Anh trai vượt ngàn chông gai là dành cho tôi". Anh khẳng định sẽ mang những màn trình diễn nhiều năng lượng, mạnh mẽ và phóng khoáng đến với sân khấu chương trình. TRONG nhấn mạnh thông điệp anh đến với chương trình là truyền tải giá trị của việc dám là chính mình. "Không quan trọng bạn đến từ đâu, bạn bao nhiêu tuổi, bạn trông như thế nào hay bạn yêu ai, khi bạn không ngừng phát triển bản thân, không bao giờ bỏ cuộc, dám khác biệt, và đặc biệt là dám là chính mình thì ước mơ nào bạn cũng có thể thực hiện được" - TRONG bộc bạch.

Chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 (tên tiếng Anh: Call Me By Fire Vietnam) dự kiến sẽ được trên VTV3 lúc 20h - 21h30 bắt đầu từ tháng 6/2024.