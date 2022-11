Bằng Kiều trở lại ấn tượng với đêm nhạc Soul of the Forest “Cơn mơ băng giá”

Bằng Kiều trở lại ấn tượng với Soul of the Forest trong đêm nhạc Cơn mơ băng giá

Khán giả hào hứng với sự trở lại của Bằng Kiều



Lần thứ 2 đến với sân khấu tuyệt đẹp trong rừng thông độc bản của Soul of the Forest, Bằng Kiều không khỏi xúc động trước sự hào hứng và cuồng nhiệt mà khán giả yêu nhạc dành cho anh. Hơn 500 chỗ ngồi của Soul of the Forest đã được lấp đầy bởi sự yêu thương của khán giả dành cho giọng ca "Cơn mơ băng giá".

Không gian âm nhạc của Soul of the Forest đã được lấp đầy bởi sự yêu thương của khán giả

Không chú trọng phô diễn kỹ thuật hay thể hiện các nốt cao như trước đây, giọng hát Bằng Kiều hiện tại chú trọng vào cảm xúc với những trải nghiệm của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và đôi khi là cả những khúc ngẫu hứng đem đến sự hứng thú và phấn khích cho khán giả. Vẫn là những ca khúc quen thuộc, gắn với tên tuổi của Bằng Kiều suốt nhiều năm qua nhưng đã được thể hiện với một tâm thế và xác cảm rất mới như: Nơi tình yêu bắt đầu, Thao thức vì em, Lại gần hôn anh… và không thể thiếu Cơn mơ băng giá - ca khúc chủ đề của đêm nhạc.



Những giọng ca trẻ làm nên màu sắc mới lạ cho Soul of the Forest

Không chỉ là nơi quy tụ những giọng ca hàng đầu trong làng nhạc Việt, Soul of the Forest còn có sự góp mặt của những giọng ca trẻ, đem đến làn gió mới cho khán giả yêu nhạc. Trong đêm nhạc chủ đề Cơn mơ băng giá lần này, khán giả của Soul of the Forest được thưởng thức giọng ca của hai ca sĩ khách mời là Janice Phương và Dương Nguyễn.

Janice Phương tên thật là Janicee Aranjuez Buco, đến từ Philippines. Tên tiếng Việt của cô do nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh đặt khi tham gia Vietnam Idol. Sau khi chiến thắng Vietnam Idol 2016, cô chính thức ghi tên mình vào làng giải trí Việt. Đến với Soul of the Forest, Janice Phương khẳng định thế mạnh với những ca khúc tiếng Anh bất hủ như: Simply The Best, I will Survive, I will Always Love You… và đặc biệt là màn song ca ca khúc Như đã dấu yêu cùng ca sĩ Bằng Kiều.

Màn song ca ấn tượng của Bằng Kiều và Janice Phương trong Soul of the Forest

Được khán giả biết đến từ chương trình Ca sĩ bí ẩn mùa 5, với chất giọng truyền cảm đầy lôi cuốn, Dương Nguyễn chinh phục khán giả bởi sự chỉn chu, nghiêm túc với nghiệp hát. Trên sân khấu của Soul of the Forest, các ca khúc từng được khán giả yêu thích trong các chương trình truyền hình thực tế như: Chờ em đến hoa cũng tàn, Một thời đã xa, Nhớ về em… đã được Dương Nguyễn một lần nữa thể hiện thành công, đem đến cho khán giả nhiều xúc cảm đong đầy.

Dương Nguyễn ngọt ngào trong những ca khúc trữ tình trong Soul of the Forest

Đêm nhạc "Cơn mơ băng giá" khép lại nhưng những xúc cảm tuyệt vời vẫn còn đong đầy nơi trái tim của mỗi khán giả yêu nhạc. Soul of the Forest 12 chủ đề "Tháng năm bên nhau" được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà – Quốc Thiên cùng khách mời nhạc sĩ Phương Uyên sẽ được gửi tới quý vị vào ngày 25/11 tới. Mời quý vị gọi đến hotline 0866980368 để có được một chỗ ngồi thật ưng ý và thưởng thức những giai điệu tuyệt vời của đêm nhạc giữa rừng thông.