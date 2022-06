Chiều 28/6, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Doãn Trường (32 tuổi quê tỉnh Nghệ An); Nguyễn Lê Tuấn (26 tuổi, quê tỉnh An Giang)... để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ được tại nhà Dũng. Ảnh công an cung cấp

Cũng liên quan đến vụ việc, công an cũng tạm giữ 2 đối tượng gồm Lê Ngọc Thưởng (41 tuổi, tạm trú xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng nhóm đối tượng trên được xác định là những đối tượng cộm cán tại địa phương, sử dụng “hàng nóng” để thực hiện trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, trước đó vào ngày 22/6, Trường điều khiển xe ô tô biển số 60A-235.41 chở Dũng đến địa bàn Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để trộm cắp tài sản. Khi đến Công ty TNHH S.J, Trường đứng ngoài xe ô tô để cảnh giới còn Dũng đột nhập vào bên trong cắt trộm khoảng 133m dây cáp điện. Trong quá trình cắt, dây điện bị chập làm nổ cầu chì nên lực lượng bảo vệ công ty phát hiện.

Biết đã bị phát hiện nên Dũng nhanh chân leo rào chạy đến vị trí xe ô tô Trường đậu sẵn và chạy về phòng trọ ở khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước khóa cửa cố thủ.

Trước sự manh động của nhóm trên, Công an huyện Nhơn Trạch đã vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết, đến nay lần lượt bắt giữ các đối tượng.

Bước đầu, qua khám xét phòng trọ của Dũng, cơ quan công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế cùng 7 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Dũng và Trường đã nhận tội, khai nhận thêm ngoài vụ trộm cắp dây điện như trên còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây điện khác ở các khu công nghiệp trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Riêng Tuấn thấy đồng bọn bị bắt đã ra đầu thú, khai nhận bản thân là người giúp sức cho Dũng và Trường thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thưởng và Thanh cũng mới đến đầu thú và khai nhận mua số lượng lớn dây cáp điện của nhóm Dũng dù biết là hàng trộm cắp.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh điều tra làm rõ.