Báo Dân Việt đoạt Giải C Giải Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội

Sáng 23/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến dự buổi lễ. Ảnh: Viết Niệm.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp hai giải báo chí của TP.Hà Nội được tổ chức và đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này.



Sau hơn một năm tổ chức, triển khai thực hiện, hai giải báo chí của TP.Hà Nội đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí với số lượng tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng, có chất lượng khá đồng đều.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tổ chức 2 Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Niệm.

Cụ thể, Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP.Hà Nội đã nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự Giải và 261 tác phẩm và 32 cơ quan báo chí tham dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong đó có nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội hiện nay trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa.

Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm Giải Báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP.Hà Nội đã chọn được 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải (trong đó có 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải khuyến khích) và hai cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

Nhà báo Hà Tùng Long- Báo Dân Việt nhận Giải C Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV- năm 2021. Ảnh: Viết Niệm.

Hội đồng chấm Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã chọn được 34 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải (trong đó có 1 Giải đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải khuyến khích); đồng thời cũng bình chọn được hai cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

Đáng chú ý năm nay Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã có tác phẩm đạt Giải đặc biệt.

Tại buổi lễ, Báo Dân Việt vinh dự được Ban Tổ chức Giải đã trao 1 giải C của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021 với loạt bài "Nông dân lan tỏa văn hóa đọc" do nhóm tác giả Hà Tùng Long, Nguyễn Văn Định thực hiện.

Bên cạnh đó, Báo Dân Việt cũng được Ban Tổ chức Giải Báo chí Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP.Hà Nội lần thứ IV - năm 2021 trao 1 Giải Khuyến khích - Giải Báo chí Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP.Hà Nội lần thứ IV - năm 2021 với loạt bài "Cử tri Hà Nội - xứng danh công dân Thủ đô của cả nước" do tác giả Hoàng Thành An thực hiện.

Nhà báo Hà Tùng Long - Báo Dân Việt và các tác giả nhận Giải C Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV- năm 2021 tại buổi lễ. Ảnh: Viết Niệm.

Ngoài ra, Báo Dân Việt cũng có 3 tác phẩm được Ban Tổ chức lựa chọn vào chung khảo, gồm: "Nghệ sĩ nông dân gìn giữ di sản văn hóa thời Covid-19" do nhóm tác giải Ngô Thanh Hà và Hà Thúy Phương thực hiện; Tác phẩm "Hà Nội: Ấm áp tình người trong đại dịch Covid-19" của nhóm tác giả Ma Thị Yến, Nguyễn Văn Định thực hiện và Loạt tác phẩm "Đại dự án sông Tích: 10 năm vẫn dang dở" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Đức, Đỗ Văn Lực, Khương Văn Lực thực hiện.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Báo Dân Việt đoạt 2 Giải Báo chí do TP.Hà Nội tổ chức. Trước đó, Báo Dân Việt vinh dự được Ban Tổ chức Giải đã trao 1 giải A của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Nông dân mới bảo tồn văn hóa truyền thống làng quê" do nhóm tác giả Nguyễn Gia Tưởng, Hà Thúy Phương, Ngô Thanh Hà thực hiện; và 1 Giải C - Giải Báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Những cây cầu nối ý Đảng lòng dân ở ngoại thành Hà Nội" do nhóm tác giả Hoàng Thành An, Trần Văn Quang thực hiện.

Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm và sự phản ánh khách quan, kịp thời của người làm báo trước những vấn đề đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội. Nhiều tác phẩm đạt giải được đánh giá cao thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.