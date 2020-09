Báo Dân Việt đoạt Giải A Giải báo chí Phát triển văn hóa và Giải C Xây dựng Đảng Hà Nội

Chiều 29/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020. Sự kiện này có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Giải phóng Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Hiếu).

Tới dự lễ trao giải, về phía T.Ư có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu; Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Về phía TP.Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Chỉ đạo hai giải báo chí. Ngoài ra còn có các lãnh đạo trong Thành ủy, UBND TP.Hà Nội cùng đại diện các ban, ngành, địa phương của thành phố và các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Tại buổi lễ, Báo Dân Việt vinh dự được Ban Tổ chức Giải đã trao 1 giải A của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Nông dân mới bảo tồn văn hóa truyền thống làng quê" do nhóm tác giả Nguyễn Gia Tưởng, Hà Thúy Phương, Ngô Thanh Hà thực hiện; và 1 Giải C - Giải Báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Những cây cầu nối ý Đảng lòng dân ở ngoại thành Hà Nội" do nhóm tác giả Hoàng Thành An, Trần Văn Quang thực hiện.



Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo hai giải báo chí đánh giá, đây là năm thứ 3 liên tiếp hai giải báo chí của TP.Hà Nội được tổ chức, đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Chỉ đạo hai giải báo chí phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Đồng thời góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này.

Đây cũng là dịp để TP.Hà Nội ghi nhận, tôn vinh các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô".

"Có thể nói đây là những dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục của Đảng bộ TP.Hà Nội và các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", bà Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá: Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội hiện nay trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, trong đó nổi bật là các vấn đề có tính thời sự như: Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực tiễn triển khai thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô. Nhiều tác phẩm đoạt giải được đánh giá cao thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo hai giải báo chí trao giải A Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thứ III - năm 2020. Trong đó, nhóm tác giả Nguyễn Gia Tưởng, Hà Thúy Phương, Ngô Thanh Hà đoạt Giải A với báo Dân Việt với loạt tác phẩm"Nông dân mới bảo tồn văn hóa truyền thống làng quê". (Ảnh: Trọng Hiếu)

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các thành viên được mời tham gia Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo đều là những nhà báo có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và giỏi về chuyên môn - nghiệp vụ, qua đó bảo đảm tính khách quan trong quá trình chấm giải và góp phần nâng cao chất lượng tổ chức 2 giải báo chí của thành phố.

"Có thể khẳng định, 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội được tổ chức thành công đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa Thủ đô", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Báo Dân Việt đoạt 1 Giải A, 1 Giải C

Tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao Bằng khen cho Báo Hànộimới và Báo Nhân Dân.

Ban tổ chức trao Giải C Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có nhóm tác giả Hoàng Thành An và Trần Văn Quang với loạt tác phẩm "Những cây cầu nối ý Đảng lòng dân ở ngoại thành Hà Nội".

Tiếp đó, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP.Hà Nội lần thứ III-2020. Năm nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số 140 tác phẩm tham dự của 30 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Trong số 65 tác phẩm được vào vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, trong đó có 3 giải A; 5 giải B; 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Đối với Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III-2020, Ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số 271 tác phẩm tham dự của 33 cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. Từ 61 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 33 tác phẩm để trao giải, trong đó có 3 tác phẩm đoạt giải A; 5 tác phẩm đoạt giải B; 10 tác phẩm đoạt giải C và 15 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

