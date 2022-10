Tối ngày 2/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu.

Chương trình này thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2022), hướng tới ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó, sự kiện còn động viên, khuyến khích các nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cơ quan, địa phương, đơn vị ngày càng tích cực tham gia, hưởng ứng giải trong các năm tiếp theo.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải. Phóng viên Nguyễn Văn Định (thứ 2 từ trái sang) của Báo Dân Việt đoạt giải C. Ảnh: Khải Phong

Tham dự Lễ trao giảo có ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo Bộ ban ngành Trung ương, thành phố...

Tại lễ trao giải, bên cạnh việc trao thưởng cho những tác phẩm, tác giả đoạt giải và các tiết mục văn nghệ, ban tổ chức phát phóng sự định hướng phát triển văn hóa Thủ đô, 5 năm tổ chức Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và kết quả tổ chức thực hiện giải lần thứ V - năm 2022.

Buổi lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu tối ngày 2/10. Ảnh: Khải Phong

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng chung khảo 5 mùa giải, ông Tô Quang Phán, trong 5 năm qua, rất nhiều đề tài không chỉ đơn thuần là phản ánh, mà còn mang tính phát hiện, gợi mở, góp ý, phản biện, góp phần giúp TP Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp trong việc xây dựng văn hóa, như: Văn hóa công sở, văn hóa chung cư, văn hóa xếp hàng, văn hóa vỉa hè, văn hóa làng nghề, văn hóa ẩm thực…

Trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 (năm 2020, 2021), rất nhiều đề tài về công tác phòng, chống dịch, những việc ứng xử nhân văn, vì mọi người vốn là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội được nhân lên, trở thành tâm điểm phản ánh của báo chí.

Bên cạnh đó, báo chí Hà Nội và nhiều tờ báo lớn của Trung ương tập trung vào đề tài công nghiệp văn hóa Hà Nội ở nhiều góc nhìn khác nhau, mang đến một bức tranh sinh động, phong phú về sự phát triển của Thủ đô.

So với năm 2021, tuy số lượng các tác phẩm báo in tham gia ít hơn, nhưng số lượng các tác phẩm báo điện tử lại tăng, được đầu tư công phu với nhiều hình thức đa phương tiện hiện đại, như: Megastory, Longform, E-magazine, Podcast… Điều đáng nói, ở vòng chung khảo năm nay, số lượng các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành tham gia khá đông với 22 đơn vị và 8 đơn vị báo chí của Thủ đô, nhiều tác phẩm được đánh giá cao.

Năm nay, 78 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V-2022 đều là những tác phẩm có giá trị cho Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô. Các cơ quan báo chí tập trung khai thác nhiều vấn đề cấp thiết, như: Phát triển công nghiệp văn hóa; quy hoạch không gian văn hóa; những mô hình hay trong cải cách hành chính.

Hội đồng chấm Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã chọn được 34 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải (trong đó có 1 Giải đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải khuyến khích); đồng thời cũng bình chọn được hai cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

Tại buổi lễ, Báo Dân Việt vinh dự được Ban Tổ chức Giải đã trao 1 giải C Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V với loạt bài "Những người lưu giữ văn hoá, nếp sống đặc biệt Hà Nội" do tác giả Nguyễn Văn Định (bút danh: Gia Khiêm) thực hiện.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Báo Dân Việt đoạt 3 Giải Báo chí do TP.Hà Nội tổ chức. Trước đó, Báo Dân Việt vinh dự được Ban Tổ chức Giải đã trao 1 giải A của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020 với loạt bài "Nông dân mới bảo tồn văn hóa truyền thống làng quê" do nhóm tác giả Nguyễn Gia Tưởng, Hà Thúy Phương, Ngô Thanh Hà thực hiện; 1 giải C của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021 với loạt bài "Nông dân lan tỏa văn hóa đọc" do nhóm tác giả Hà Tùng Long, Nguyễn Văn Định thực hiện.