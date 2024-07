Báo lãi 6 tháng đầu năm, Vinafood 2 vẫn lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng

6 tháng thu 11.363 tỷ đồng, lãi 56,016 tỷ đồng

Ngày 3/7, đại diện Vinafood 2 cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát, Vinafood 2 đã quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, kết quả 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng gạo mua vào toàn Tổng Công ty ước thực hiện là khoảng 816.000 tấn, đạt 87,25% kế hoạch năm (trong đó khối Công ty mẹ đạt khoảng 477.000 tấn, tương đương 88,94% so với kế hoạch năm, khối Công ty cổ phần đạt khoảng 339.000 tấn, tương đương 84,98% so với kế hoạch năm). Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước thực hiện khoảng 336 triệu USD, đạt 78,37% so kế hoạch năm, bằng 110,08% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2024, ước doanh thu toàn Tổng Công ty khoảng 11.363 tỷ đồng, đạt 66,43% so với kế hoạch năm, bằng 107,22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 56,016 tỷ đồng, đạt 53,27% kế hoạch năm. Vinafood 2 nộp ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 82,936 tỷ đồng bằng 99,52% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tuy có lãi trong 6 tháng đầu năm 2024 nhưng không đủ bù đắp cho khoản lỗ lũy kế hơn 2.777 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý đầu năm nay, Vinafood 2 cũng đứng đầu về doanh thu các doanh nghiệp ngành gạo trên sàn, khi doanh thu thuần đạt 4.797,4 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng lên hơn 10 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp cải thiện 1,8 điểm phần trăm, lên 8.5%. Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của Vinafood 2 chỉ đạt 1,3 tỷ đồng.

Từ năm 2023, Vinafood 2 đã chấm dứt được chuỗi thua lỗ hơn chục năm liên tiếp, ghi nhận lợi nhuận hơn 62 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2022, cho thấy việc thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025 phần nào đã mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, hệ quả của chuỗi thua lỗ từ năm 2013-2022, đặc biệt là năm 2018 với gần 1.500 tỷ đồng đã khiến Vinafood 2 còn lỗ luỹ kế hơn 2.777 tỷ đồng tính đến cuối quý I năm nay, vượt vốn chủ sở hữu. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ vừa qua, lãnh đạo Vinafood 2 thừa nhận: Lãi của Vinafood 2 còn “khiêm tốn” so với tầm vóc và lỗ lũy kế còn là gánh nặng.

Vinafood 2 phải giảm dần lỗ lũy kế, tập trung tài chính, kiện toàn nhân sự

Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, UPCoM: VSF) tiền thân là Tổng Công ty lúa gạo miền Nam được thành lập năm 1976 theo Quyết định số 130/LTTP của Bộ Lương thực và Thực phẩm.



Năm 2018, cổ phiếu Vinafood 2 giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản; Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản.

Vốn điều lệ của Vinafood 2 tại ngày 30/3/2024 ghi nhận 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 51,43%, Công ty CP Tập đoàn T&T góp 25%, còn lại 23,57% là cổ đông khác. Chủ tịch HĐQT Vinafood 2 hiện là ông Nguyễn Huy Hưng.

Được biết, vào tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T của bầu Hiển đã chi hơn 1.200 tỷ đồng vào Vinafood 2 để vực dậy hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty này. Tuy nhiên thực tế cho thấy, Vinafood 2 vẫn thua lỗ nặng giai đoạn 2018 - 2021.

Năm 2021, Vinafood II có doanh thu thuần gần như đi ngang so với kết quả năm trước và lỗ ròng hơn 351 tỷ đồng. Qua đó, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2021 đã nâng lên gần 2.654 tỷ đồng. Nguyên nhân, theo giải trình của Vinafood 2, là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch nên tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, chi phí phát sinh lớn nên lợi nhuận giảm mạnh.

Năm 2022, tình hình kinh doanh của Vinafood 2 mới có dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng 104,55% so với năm 2021, đạt mức 17.319,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vinafood 2 lần lượt đạt mức 47,6 tỷ đồng và 21,1 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Vinafood 2 ghi nhận tổng doanh thu đạt 23.030 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 62,3 tỷ đồng.

Vinafood 2 đã đặt kế hoạch cho năm 2024 với tổng doanh thu 9.500 tỷ đồng, lãi trước thuế 3,6 tỷ đồng. Như vậy, tính hết quý I, Vinafood 2 đã hoàn thành vượt kế hoạch năm về lợi nhuận.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafood 2 ngày 3/7 cho biết: Dự báo tình hình thị trường nửa cuối năm sẽ có nhiều diễn biến khó lường; các nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, tình trạng thiếu nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn còn tiếp diễn; chính sách nhập khẩu gạo của Phillipines có sự thay đổi và Ấn Độ chưa có thông tin mới về chính sách xuất khẩu gạo.

Ông Nguyễn Huy Hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 rất quan trọng để Vinafood 2 giảm dần lỗ lũy kế. Vinafood 2 sẽ tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với khách hàng truyền thống; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để phát triển thị trường mới, khách hàng mới;

Tiếp tục tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường, những biến động về tỷ giá, lãi suất, cập nhật các thay đổi về chính sách tại các nước Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Brazil;

Tiếp tục bám sát tình hình thu hoạch vụ Hè Thu, trong đó lưu ý cân đối giá, lượng tồn kho và giá gạo để cân đối giá bình quân tồn kho đạt mục tiêu kỳ vọng và chuẩn bị nguồn hàng để mua, bán trong giai đoạn giáp hạt.

Đặc biệt, Vinafood 2 tiếp tục thực hiện và phát huy mô hình quản trị tập trung về tài chính, kinh doanh, đầu tư và quản lý khai thác tài sản để phát huy nguồn lực toàn Tổng Công ty.

Vinafood 2 còn phải kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bố trí, sử dụng lao động phù hợp. Tiếp đó là tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu tối đa rủi ro, thất thoát có thể xảy ra.