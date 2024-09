Bão lớn tại Phú Yên khiến một đoàn phim trồng gấp 3.600 cây ngô trước ngày quay

Hé lộ quá trình đoàn làm phim tái hiện cuộc sống miền quê đậm chất Việt Nam những năm 90 tại bối cảnh chính ở Tuy Hòa, Phú Yên. Nguồn: NSX

Vốn nổi tiếng với các địa điểm du lịch biển, cảnh sắc Phú Yên trong Ngày xưa có một chuyện tình còn hiện lên đầy hoài niệm, lãng mạn nhờ nỗ lực khai thác những bối cảnh chưa từng xuất hiện trên phim ảnh trước đây.

Những cụm nhà đồng nhất về kiến trúc, với mái ngói đỏ và tường vàng ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, nằm xen kẽ giữa các ruộng lúa xanh bát ngát tạo nên ngôi làng Phô Thị thanh bình - nơi các nhân vật trong phim sinh sống.

Tại xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, ê-kíp đã tận dụng đường bờ ruộng ngập nước cho những cảnh quay trên cao bằng flycam, để thấy được sự thay đổi về mùa màng, cũng chính là từng cột mốc của 3 nhân vật Vinh, Miền, Phúc: mùa gieo mạ - thuở thơ ấu, lúa lên xanh - thời cấp 3, gặt lúa chín - lúc trưởng thành.

Các nhân vật trong bối cảnh Phú Yên của phim Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: NSX

Một trong những bối cảnh quan trọng trong phim là con suối tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, nơi chứa đựng kỷ niệm quý giá về tình bạn thân thiết giữa Vinh và Phúc, cũng như tình yêu trong sáng giữa Phúc và Miền. Con suối có dòng nước chảy xiết, ẩn mình giữa rừng sâu thăm thẳm hiện lên thơ mộng qua các cảnh quay bằng flycam.

Do địa hình hiểm trở, đường vào suối không thuận lợi nên ê-kíp Ngày xưa có một chuyện tình đã phải vận chuyển toàn bộ thiết bị bằng sức người, xuyên qua đường mòn, lội suối, để có được những khung hình vô giá.

Bên cạnh đó, hai cảnh quay quan trọng trong bộ phim trên một rẫy bắp cũng tốn không ít công sức của ê-kíp Ngày xưa có một chuyện tình. Đó là cảnh quay nhân vật Vinh và Phúc đốt cháy rẫy ngô năm 12 tuổi và cảnh quay nhân vật Phúc và Miền chia tay nhau trong đêm mưa bão.

Nhân vật Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình. Ảnh: NSX

Rẫy ngô này có địa hình khá đặc biệt tại Phú Yên khi nổi trên một cồn đất giữa dòng sông và được chính nhà sản xuất - đạo diễn hình ảnh Nguyễn Trinh Hoan chuẩn bị kỹ lưỡng và trồng từng cây ngô trong suốt 3 tháng. Tuy nhiên, thời tiết mưa bão lớn tại Phú Yên dịp cuối năm 2023 đã khiến những cây ngô bị hư hỏng, dẫn đến quyết định phải mua gấp 3.600 cây ngô đã lớn và trồng lại ngay trước ngày quay.

Câu chuyện của Ngày xưa có một chuyện tình diễn ra trong giai đoạn năm 1992 - 1997, nên việc tái hiện đúng nhất cuộc sống ở thời kỳ này cũng được ê-kíp chú trọng. Nhà sản xuất - đạo diễn hình ảnh Trinh Hoan cùng tổ thiết kế mỹ thuật đã cải tạo sân phơi nông nghiệp của Trại giống nông nghiệp Hòa An (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) thành một chiếc sân nhà văn hóa để quay đại cảnh buổi chiếu phim lưu động, sử dụng cả những bộ máy chiếu phim từ thời xưa do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Phú Yên kết hợp cùng Trung tâm chiếu phim lưu động hỗ trợ thiết bị.

Cảnh thư viện trong nhà ông Giáo Dưỡng. Ảnh: NSX

Ngoài ra, 2.000 cuốn sách mà trong đó có rất nhiều cuốn được xuất bản từ năm 1992, hiện tại không còn tìm được trên thị trường, đã được ê-kíp Ngày xưa có một chuyện tình mượn từ Thư viện thành phố Tuy Hòa để tạo nên một thư viện nhỏ ấm cúng, cổ kính trong nhà ông Giáo Dưỡng. Từng chiếc bàn học, ghế ngồi đến phương tiện đi lại như xe đạp, xe máy, ô tô xuất hiện trong bộ phim đều đã nhuốm màu thời gian, do ê-kíp kỳ công tìm hiểu và mượn từ rất nhiều đơn vị, hộ gia đình, để tạo nên bầu không khí thực sự xưa cũ.