Mới đây, Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm trao tặng 5 triệu đồng cho gia đình ông Huệ - nhân vật trong bài viết "Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ" được đăng tải trên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo Điện tử Dân Việt.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chữa trị mà ông Nguyễn Văn Huệ (73 tuổi) ở thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) nhiều năm qua mang khối u nặng 2kg ở cổ.

Tiếp nhận số tiền trên, ông Huệ xúc động nói: "Khối u lạ trên tai tôi lúc đầu chỉ to bằng hạt ngô, nhưng không có tiền điều trị nên bây giờ đã to lên che hết phần cổ và tai bên phải của tôi, nặng khoảng 2kg. Nhiều năm nay, gia đình tôi bán hết tài sản có giá trị trong nhà, vay mượn thêm tiền của người thân, xóm làng để đưa tôi đi các bệnh viện trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh thăm khám, chữa trị. Hiện, khối u ngày càng to, gia đình tôi trở nên túng quẫn.

Nhờ sự giúp đỡ của Báo NTNN/Dân Việt và các bạn đọc nên gia đình tôi có thêm chi phí để mua thuốc men, chữa trị bệnh. Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến Báo NTNN/Dân Việt và bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn này".

Ông Huệ cũng bày tỏ mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để vơi bớt khó khăn cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Huệ biết ơn tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền đất nước hỗ trợ 5 triệu đồng để điều trị khối u lạ ở cổ. Ảnh: PV

Năm 1972, ông Huệ kết hôn cùng bà Trần Thị Tỵ (SN 1954) sinh ra được 3 người con. Hiện nay, các con của ông bà đã lập gia đình và ra ở riêng. Ba người con của ông bà hoàn cảnh cũng khó khăn, nên không thể giúp đỡ nhiều cho bố mẹ.

Nhiều năm nay, gia đình ông Huệ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Năm 2017, bên mang tai phải của ông bất ngờ xuất hiện một khối u nhỏ giống như hạt bắp vì hoàn cảnh khó khăn nên ông Huệ không đi khám tại các bệnh viện mà chỉ sắc thuốc nam, thuốc bắc để uống.

Thời gian gần đây khối u ngày càng phình to nhanh chóng, bao trùm cả mang tai, vùng cổ, má. Hoạt động đi lại, nói, ăn uống… của ông Huệ trở nên khó khăn, cũng không làm được những công việc nặng để giúp đỡ gia đình.

Giờ đây, nguyện vọng của gia đình là tiếp tục đưa ông Huệ đi thăm khám tại các bệnh viện ở Hà Nội, TPHCM… để chữa trị. Bởi khối u phình to khiến đau nhức rất khó chịu. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tiền tích cóp trong nhà đã cạn kiệt nên mong muốn đó cũng đành phải gác lại.