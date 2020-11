Bão số 10 gây mối nguy cao đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản và mưa to, lũ ở miền Trung

Vào lúc 16 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.



Vào lúc 16 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

"Bão số 10 có diễn biến phức tạp với đặc điểm là vùng mây đối lưu lệch về phía Tây nên khả năng xảy ra hiện tượng mưa dông, lốc và gió giật mạnh ở vùng ven biển và đất liền. Điều này gây mối nguy cơ cao đối với tàu thuyền và các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ" - ông Lâm lưu ý.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-70km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 6/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.884 phương tiện/232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện vẫn còn 10 tàu với 80 lao động của hai tỉnh Bình Định và Tiền Giang trong vùng nguy hiểm đã nhận thông tin và đang di chuyển tránh bão.

Theo Bộ Giao thông và Vận tải, đến ngày 3/11, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có 1.202 phương tiện vận tải đang neo đậu và tránh trú trong các vùng nước cảng biển (342 tàu biển; 860 phương tiện thủy nội địa). Bộ đã có công điện chỉ đạo các cảng vụ hàng hải giữ liên lạc, hướng dẫn các tàu trú tránh bão.

Các địa phương từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa đã chỉ đạo gia cố, di dời 175.253 lồng, bè, 11.967 ha nuôi trồng thủy sản và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn với bão số 10. Dự kiến, đến 18 giờ ngày 4/11, tỉnh Phú Yên di chuyển, gia cố lồng bè xong và tỉnh Khánh Hòa hoàn thành trong ngày 5/11.

Quảng Nam đến Bình Định có mưa rất to, nguy cơ xuất hiện lũ

Từ đêm nay (4/11) đến ngày 6/11, ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Gia Lai có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.