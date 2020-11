Bình Định: Hơn 1.000 nhà dân bị ngập, huyện trung du Hoài Ân thiệt hại nặng nề do lũ lớn

Từ đêm 5/11 đến sáng 6/11, tại huyện Hoài Ân đã xuất hiện mưa rất to, nước lũ lên nhanh làm chia cắt nhiều khu vực. Đến thời điểm hiện tại, mưa đã dứt, nước lũ đang dần rút xuống.

Lũ lớn đã khiến hơn 1.000 nhà dân, hơn 500 giếng nước bị ngập, thiệt hại 56ha hoa màu (chuối, đu đủ, ngô, rau dưa các loại), 12ha cây ăn quả (bưởi, bơ, dừa xiêm), 150ha keo đổ ngã, 8,7ha diện tích canh tác bị sa bồi thủy phá và cuốn trôi hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân, 4 tấn lúa bị ngập và cuốn trôi, 170m tường rào nhà dân bị xô ngã.

Nhiều tuyến đường nông thôn ở huyện Hoài Ân bị hư hỏng, xói lở do lũ.

Ngoài ra, hệ thống kênh mương chính bị hư hỏng, nhiều đoạn bị sạt lở, bồi lấp nặng với tổng chiều dài 3.800m, 16 đập dâng tại địa bàn 2 xã BokTới và ĐăkMang bị bồi lấp hoàn toàn, các đoạn sạt lở bờ sông dài đến 3.200m.

Đặc biệt, đường giao thông thiệt hại lớn. Tuyến đường Xuân Sơn đi ĐăkMang bị sạt lở mái taluy dương nhiều đoạn trên tuyến gây bồi lấp sạt lở đến 6 vị trí. Hơn 5.600m các tuyến đường giao thông liên xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Bok Tới, Ân Hữu, ĐăkMang bị mưa lũ gây xói lở lề đường và bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến.

Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính trên 9 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng được cắt cử túc trục tại những nơi nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân.

"Công tác triển khai việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân toàn huyện, đặc biệt là vùng nguy hiểm được chúng tôi triển khai rất khẩn trương, kịp thời. Địa phương đã chủ động huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự huyện, dân quân trực gác tại các điểm tràn nước ngập sâu, không cho người và phương tiện qua lại, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc lên cao. Điều may mắn nhất là đến lúc này vẫn chưa có thiệt hại về người do mưa lũ", ông Nguyễn Hữu Khúc cho hay.

Nhiều nơi ở huyện Hoài Ân bị chìm trong nước lũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn cho biết do ảnh hưởng của bão số 10, một số huyện phía Bắc tỉnh đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt. Vì vậy, nhiều trường ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và thị xã Hoài Nhơn đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, huyện Hoài Ân, An Lão cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Ở huyện Vĩnh Thạnh, toàn bộ học sinh của xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim nghỉ học. Ở thị xã Hoài Nhơn, toàn bộ học sinh của xã Hoài Sơn, xã Hoài Phú nghỉ học.

Đường bê tông bị xói lở do mưa lũ.

Ngoài ra, Sở GDĐT tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo, giao quyền chủ động cho các trường căn cứ vào tình hình mưa lũ thực tế ở địa phương để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, nhắc nhở các trường, tùy tình hình mà cho học sinh đến lớp. Nếu nước lũ đến bất ngờ, trường giữ học sinh ở lại, khi nào lũ rút hoặc đảm bảo phương tiện an toàn mới cho học sinh về.