Chính quyền phải huy động phương tiện để đào đất mở đường cho người dân lưu thông tránh bão. Chủ tịch UBND huyện miền núi An Lão Trương Tứ cho biết: "Chúng tôi xác định có 850 hộ dân ở các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang và An Vinh nằm trong vùng nguy hiểm có khả năng bị sạt lỡ, lũ quét, ngập lụt khi bão số 9 ập tới. Huyện di dời các hộ dân nói trên đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ đất liền".