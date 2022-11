Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền liên tỉnh

Chiều 4/11, nguồn tin Dân Việt cho biết, Đội Điều tra tội phạm về hình sự–kinh tế-ma túy Công an TP.Phan Rang–Tháp Chàm phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Thuận và Đội Hình sự Công an thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt giữ 2 đối tượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Hai đối tượng cướp giật Nguyễn Ngọc Thạch và Đổng Dương Khoa khi bị bắt. (Ảnh: CA TP.PRTC)

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1991, trú thôn Công Thành, xã Thành Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) và Đổng Dương Khoa (SN 1989, trú thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).

Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Dương, Lâm Đồng. Riêng tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) từ ngày 3-29/10 cả hai đã thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng và 1 vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 3/10 hai đối tượng Khoa và Thạch trộm 1 xe Exciter BKS: 85B1-16820 màu trắng xanh trên đường 21/8 rồi dùng xe này làm phương tiện cướp giật.

Liên tiếp các ngày 6 - 15 - và 29/10 cả hai đã thực hiện 3 vụ cướp dây chuyền vàng của người đi đường. Nạn nhân mà 2 đối tượng này nhắm tới thường là phụ nữ đeo nhiều trang sức nhưng không đề phòng, cảnh giác.

Được biết, 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Thạch và Đổng Dương Khoa đã có nhiều tiền án. Trong đó, Thạch có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Khoa cũng 2 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.