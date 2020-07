"Bắt bệnh" bóng đá Việt Nam (Kỳ 3): Bản danh sách "đen" và bửu bối của "Bao Công"

Hẳn mọi người còn nhớ ở nhiệm kỳ 4 VFF, vị "Bao Công" Vũ Hạng đã làm dư luận báo chí, người hâm mộ xôn xao mấy năm trời, dân làng bóng thì hồi hộïp theo cái gọi là "danh sách đen" của Bộ Công an cung cấp cho VFF. Ông Hạng cứ liên tục úp úp mở mở theo chuyện này khi cho biết có rất nhiều vụ động trời trong đó, liên quan đến rất nhiều quan chức, HLV, cầu thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam mà VFF đang khẩn trương phối hợp với công an để làm rõ.

Ảnh minh họa.

Bản "danh sách đen" ấy chính là một công văn do Thượng tá công an Nguyễn Thế Bình, Phó cục trưởng C14 phía Nam gửi cho lãnh đạo VFF vào giữa tháng 8/2004. Thông tin trong văn bản này được ghi rõ để tham khảo, không phải là kết luận. Lẽ ra, VFF mà trách nhiệm chính là ông Hạng, nếu có thiện chí chống tiêu cực thật sự thì phải tích cực đề nghị phía công an làm rõ, như những gì đang diễn ra gần đây. Nhưng, ngay cái nơi đáng lẽ cần phải làm rõ nhất vụ việc mà không tích cực thì chả trách sao công an cũng lơ là luôn vụ này…

Nguyên nhân ra đời của "danh sách đen" như sau: Hẳn mọi người còn nhớ vào tháng 4/2004 đã có một vụ xét xử khá ầm ĩ về lực lượng xã hội đen liên quan đến đủ thứ như mua bán thuốc lắc, tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá… với những cái tên quen thuộc trong giới giang hồ như Hạnh "Sự", Oanh "Sự"… Một mắt xích trong vụ án là Vũ Mạnh Hùng tự "Mạnh bệu", đệ tử của Thắng "Tài Dậu" (đã đào tẩu chưa bắt được) đã trốn sang Thái Lan, Campuchia. Tháng 4/2003, Mạnh "bệu" về lại Việt Nam và bị bắt tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm. Ngày 7/12, Mạnh "bệu" được đưa ra xét xử và Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù giam.

Trong những lời khai của Mạnh "bệu", đã có nhiều chuyện động trời liên quan đến bóng đá như: 1-Một cầu thủ nổi tiếng nhưng vô kỷ luật đã bị một quan chức, có quyền lực vào loại tối thượng của bóng đá Việt Nam là ông Lê Thế Thọ, đã hăm đuổi khỏi đội tuyển. Lập tức, Mạnh "bệu" cùng Thắng "Tài Dậu" và cầu thủ này đã đến nhà ông Thọ để thương lượng và sau đó họ trở nên thân quen nhau. 2- Nhiều nhân vật như N.X.T, anh của thủ môn T.T- những nhân vật mà làng bóng đá ai cũng biết là trùm mua chuộc cầu thủ để cá cược, đã móc nối với một số tuyển thủ U23 dự SEA Games 2001 tại Malaysia. Chỉ riêng cái trận thua 0-2 của Việt Nam trước Malaysia khiến HLV Dido và đội quân của mình bị loại sớm, đã đem lại cho nhóm này 3 tỷ đồng! 3- Trận đấu khai trương sân Mỹ Đình của U23 Việt Nam với một đội bóng Trung Quốc cũng bị mua chuộc. 4- Thông tin của công an cho thấy những ông trùm cá độ bóng đá đã có quan hệ hết sức mật thiết với rất nhiều các cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.

"Danh sách đen" này dù chưa có giá trị pháp lý, nhưng đã rất hữu dụng cho VFF nhiệm kỳ 4. Cụ thể, khi bị kỷ luật treo giò 5 năm sau một trận đấu bị nghi ngờ bán đứng đội tuyển tại JVC cup (trước SEA Games 2003), Vũ Như Thành đã phản ứng mạnh đòi thuê luật sư kiện VFF. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy tên mình trong "danh sách đen" và phía dưới có mộc đỏ chót của công an thì Thành lập tức "trật tự ngay"! Tương tự, trường hợp Nguyễn Việt Thắng cũng thế… Có nghĩa là, lý để xử các cầu thủ này không có, song thực tế là họ đều có vấn đề, và nhất là đã biết tên mình nằm trong "danh sách đen" nên im lặng là vàng. Qua những gì mà chúng tôi tìm hiểu, có thể thấy tội nhẹ nhất của các vị "Bao Công" của VFF chính là thái độ tắc trách, thiếu trách nhiệm, vô cảm với căn bệnh "ung thư" bóng đá Việt Nam. Và một khi "nóc dột" thì mong gì căn nhà bóng đá được yên ổn để phát triển?