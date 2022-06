Cá tràu đồng làm món chi cũng ngon. Nấu canh chua, làm lẩu, kho rim, kho nghệ. Mỗi món đều có cái ngon riêng của nó. Chỉ cần kiếm được con cá là sẽ có một bữa no căng với những món của mẹ.

Trong tất cả các món của mẹ nấu với cá lóc, món mà tôi thấy sang nhất là món cá lóc giả cầy. Món này không dễ gì mà ăn được, bởi vì phải bắt được có cá to, nhiều thịt thì mẹ mới làm. Mà để tóm được chú cá tràu to ở ruộng thì phải cần kỹ năng và cả may mắn nữa.

Thơm lừng cá lóc giả cầy.

Mẹ tôi làm cá lóc khá kỹ, nếu không làm kỹ nó sẽ tanh lắm. Ban đầu sẽ cắt vi vảy, moi mang lấy mật. Mẹ thường giữ lại bộ lòng vì lòng cá lóc rất dai ngon. Đánh vảy xong mẹ đem cá ra sân cát, rồi chà cá trên cát cho đến khi con cá trắng bóc ra mới được.

Mẹ bảo, nếu không làm như vậy, khi nấu cá sẽ có mùi rong rêu rất khó ăn. Chà cá thiệt trắng xong, sẵn mấy trái khế chua mẹ hái vào vắt lấy nước ra thau rồi cho cá vào rửa với nước khế. Xong rửa lại với nước sạch, để ráo, lấy muối rang thoa vào con cá.

Để làm món cá lóc giả cầy mẹ phải chuẩn bị một ít sả, riềng, mật mía và một ít ruốc hôi. Ruốc hôi được mẹ tự làm bằng cách muối mặn con khuyết tươi mà thành.

Khi đã chuẩn bị đâu vào đó, mẹ tôi bắt đầu nhen lửa, đặt chảo dầu phụng lên bếp và bắt đầu cho cá vào chiên vàng giòn. Chiên xong mẹ tôi vớt cá ra để một bên. Lúc này trong bếp mùi cá chiên đã làm chị em chúng tôi cồn cào vì đói.

Cũng chảo dầu đó, mẹ cho sả, riềng, hành, tỏi vào xào thơm, khi chảo dầu vàng và thơm lựng rồi mẹ lấy chai nước mắm đổ một ít vào chảo kêu một các xèo. Một xíu bột ngọt, tiêu, mật mía được cho vào, tiếp theo mẹ cho một muỗng ruốc hôi, thêm một xíu nước lọc và nấu hỗn hợp đó sôi lên. Sau đó nêm thêm xíu muối, nêm mếm cho vừa miệng.

Khi hỗn hợp gia vị sền sệt trên bếp mẹ bắt đầu cho con cá lóc đã chiên vào và lăn cá trong chảo gia vị để cá thấm đều.

Cắt một nạm hành lá với ngò gai rải vào nữa là xong. Món cá lóc giả cầy của mẹ hoàn thành, mùi thơm bay khắp cả xóm đến nỗi ai cũng phải xuýt xoa. Khi ăn miếng cá tràu vừa thấm gia vị, lại dai dai vì đã được chiên, thêm mùi của riềng sả, màu cánh gián và vị ngọt thanh của mật mía quyện vào nhau rất hấp dẫn. Đặc biệt nhất là ăn với cơm nóng, mùa nào cũng hợp.