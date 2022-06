Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh Bến Tre có 681,3ha dừa bị nhiễm sâu đầu đen, so với tuần trước tăng 45ha (tuần trước 635,47ha). Lũy kế đến nay 1.129,54ha.

Vườn dừa của người dân ở ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) bị sâu đầu đen gây hại.

Sâu đầu đen đang gây hại rải rác trong vườn dừa ở các huyện: Bình Đại, Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và TP. Bến Tre. Trong đó, nhiễm nhẹ 260,33ha (tỷ lệ hại từ 10 - 20%), nhiễm trung bình 184,28ha (tỷ lệ hại từ 20 - 40%) và nhiễm nặng 236,69ha (tỷ lệ hại trên 40%).



Cụ thể, Bình Đại 212,54ha, TP. Bến Tre 131,64ha, Mỏ Cày Nam 117,49ha, Châu Thành 95,19ha (tăng 24ha so với tuần trước), Mỏ Cày Bắc 53ha (tăng 20ha so với tuần trước), Giồng Trôm 21,79ha (tăng 0,65ha so với tuần trước), Chợ Lách 20,55ha, Thạnh Phú 16,3ha và Ba Tri 12,8ha.

Các ngành chức năng phối hợp với địa phương ra quân phòng trừ sâu đầu đen hại dừa với diện tích 542,98ha.

Lũy kế đến nay diện tích dừa đã được phục hồi sau khi thực hiện các biện pháp phòng trừ hóa học và sinh học 448,24ha. Trong tuần, ngành nông nghiệp đã phóng thích 500.000 ong ký sinh Trichospilus pupivorus; phóng thích 3.000 ong ký sinh Habrobracon hebetor tại TP. Bến Tre để phòng trừ sâu đầu đen.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo, người dân trồng dừa thường xuyên thăm vườn dừa, theo dõi thông tin về tình hình sâu đầu đen, phát hiện và báo cáo ngành chức năng kịp thời để có biện pháp xử lý, tránh thiệt hại cao do sâu đầu đen gây ra.