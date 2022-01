Bất chấp dịch Covid-19, giá nho tăng cao nhất trong nhiều năm, nông dân Ninh Thuận ăn Tết to

Giá nho Ninh Thuận tăng cao nhất trong năm

Trở lại vùng trồng nho lớn nhất nhì tại Ninh Thuận những ngày nay, đâu đâu trên những vườn nho chín của bà con nông dân trồng nho tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) cũng rộn vang tiếng cười nói của các chủ hộ trồng nho và thương lái về thu mua để phục vụ nhu cầu nho tươi dịp tết.

Anh Ngô Khắc Sơn, thôn An Thái, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) phấn khởi vì nho đỏ vườn nhà bán được giá cao. (Ảnh: Đức Cường)

Đang tất bật cắt những chùm nho đỏ chín mộng nước để chuyển cho khách, anh Ngô Khắc Sơn, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải phấn khởi cho biết, năm nay thời tiết không mấy thuận lợi, giá nho tươi cũng lên xuống thất thường do dịch Covid-19 hoành hành nên thời gian qua người trồng nho luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng.

Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, từ đầu năm mới dương lịch 2022 đến nay giá nho liên tục tăng cao khiến người nông dân ai nấy đều phấn khởi. Hiện giá nho đỏ bán tại vườn giao động từ 40.000 – 50.000 đồng/kg, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước đó vài tháng.

"Những ngày qua, gia đình tôi đã bắt đầu cắt nho bán từ vài chục kg đến vài trăm kg cho khách du lịch và thương lái để đưa đi ngoài tỉnh. Với giá bán cao như hiện tại thì 1,3 sào nho (1.300 mét vuông) của gia đình dự kiến sẽ thu lãi từ 50-60 triệu đồng nên ai nấy rất phấn khởi." anh Sơn cho biết.

Ngoài nho đỏ truyền thống thì một số giống nho khác cũng có giá bán cao hơn như giống nho xanh NH 01 - 48 có giá bán từ 50.000 - 70.000 đồng/kg; nho ba màu NH01.152 có giá ổn định 100-120 nghìn đồng/kg tại vườn.

Với giá bán hiện tại, Ông Đoàn Văn Hoàng, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) dự kiến cho thu lãi hơn 50 triệu với vườn nho NH01.152. (Ảnh: Đức Cường)



Phấn khởi khi cắt bán lứa nho ba màu NH01.152 đầu tiên cho thương lái dịp cận tết, ông Đoàn Văn Hoàng, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải vui vẻ cho biết, những ngày qua thương lái liên tục tìm về để đặt mua nho đang độ chín với giá 100.000 nghìn đồng/kg. Và với năng xuất nho như hiện tại thì 1 sào nho của gia đình sẽ thu được gần 1,2 tấn quả, sau khi trừ chi phí gia đình có thể sẽ thu lãi trên 70 triệu đồng để sắm tết.

"Nếu giá cả tiếp tục ổn định như thời điểm hiện tại, thì không riêng gia đình tôi mà nhiều hộ trồng nho khác ở vùng này đều phấn khởi đón tết đến xuân về." ông Hoàng phấn khởi nói.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại các địa phương có truyền thống trồng nho như huyện Ninh Hải, Ninh Phước và TP Phan Rang - Tháp Chàm, các hộ nông dân cũng đang khẩn trương chăm sóc nho, cắt bán cho thương lái để phục vụ tết.

Giá cao nhưng không có nho để bán

Theo các hộ trồng nho ở Ninh Thuận cho biết, giá nho cao và ổn định là thế nhưng chỉ còn số ít diện tích có thể cho thu hoạch.

Phần lớn diện tích cây nho còn lại đã bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài từ những tháng cuối năm 2021, buộc nông dân phải cắt cành nên không còn nguồn cung cho thị trường tết Nhâm Dần 2022.

Vườn nho ba màu NH01.152 của hộ ông Đoàn Văn Hoàng là một trong số ít vườn nho tại thôn Thái An đang cho thua hoạch đúng dịp tết vì đa số diện tích đã bị hư hại do mưa lũ cuối năm 2021 (Ảnh: Đức Cường)

Theo ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, sở dĩ giá nho tăng cao như hiện nay một phần do diện tích nho cho thu hoạch đã giảm nhiều so với thời điểm trước đó.

Hiện toàn HTX có hơn 150ha trồng nho nhưng chỉ có khoảng 15-20 ha là đang cho thu hoạch với sản lượng 100%, còn lại khoảng 50 ha cho thu hoạch khoảng 40%...số diện tích còn lại hơn 80ha đã bị thiệt hại do mưa lũ vào cuối năm 2020 nên phải qua tết Nguyên đán mới cho thu hoạch.

"Thị trường giá nho lên cao là điều đáng mừng, tuy nhiên với giá bán cao như vậy mà bà con không có nho để bán nên nhiều người cũng không mấy vui. Hy vọng giá nho duy trì ổn định thêm một vài tháng nữa đến lúc qua tết để bà con trong vùng có thể chung niềm vui nho được mùa được giá." Ông Phòng cho biết.