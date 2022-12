Bất chấp “lệnh cấm” nhiều cơ sở Karaoke ở Hà Nội không đảm bảo an toàn về PCCC vẫn hoạt động Hà Nội: Bất chấp “lệnh cấm” nhiều cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn về PCCC vẫn hoạt động (Video 1)

Những cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn về PCCC phải đóng cửa, tạm dừng việc kinh doanh cho tới khi khắc phục xong, đảm bảo điều kiện an toàn mới được phép hoạt động trở lại. Thế nhưng, bất chấp “lệnh cấm”, nhiều quán karaoke tại TP.Hà Nội nằm trong danh sách không đảm bảo an toàn về PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách.

