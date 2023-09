Bắt đối tượng nhận 800USD "tiền công" mỗi tháng để đưa người sang Campuchia trái phép

Tối 20/9, Đồn trưởng biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây khu vực huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), thượng tá Phạm Thành Trung cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển giao nghi phạm có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia cho Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng đang chuẩn bị qua biên giới khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bị phát hiện. Ảnh: Thiên Long

Ba ngày trước đó, tại khu vực bãi xe ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, trinh sát đồn biên phòng phát hiện 4 đối tượng: Dương Bảo Ngọc (50 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Đức Dũng (33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông), Trần Phi Hữu (18 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Lê Thị Thuỳ Linh (20 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới sang Campuchia.

Gần 30 phút sau, lực lượng biên phòng phát hiện thêm 4 đối tượng: Lê Hoàng Khanh (23 tuổi), Lê Quốc Tính (18 tuổi), Đặng Thị Thanh Diệu (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Viết Thắng (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) xuất cảnh trái phép qua biên giới và bắt giữ.

Tiến hành điều tra, lực lượng xác định Dương Bảo Ngọc (32 tuổi, chưa rõ địa chỉ cư trú) tiếp nhận việc đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc cho công ty game của người Trung Quốc.

Nghi phạm Ngọc khai, nhận chỉ tiêu đưa người sang làm việc cho một công ty game ở bên Campuchia, nếu tuyển dụng và đưa được 3 người vào làm việc sẽ được hưởng 800USD/tháng.

Xác định đối tượng Ngọc có dấu hiệu của tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án.