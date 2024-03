Bắt đối tượng ở Quảng Nam nhiều lần xâm hại bé gái mới 10 tuổi

Theo đó, ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận nguồn tin xâm hại tình dục đối với cháu M (SN 2014) xảy ra trong khoảng thời gian dài từ năm 2021 đến 2023 do Công an xã Trà Giang chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình kiểm tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn, thời gian xảy ra vụ việc đã lâu, thời điểm cháu M bị xâm hại còn quá nhỏ và bị nhiều lần nên ảnh hưởng tâm lý, hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn cha mẹ ly hôn, cha đi làm xa, cháu ở với bà nội, nhà xa khu dân cư việc thu thập thông tin về vụ việc rất hạn chế.

Đối tượng Bùi Văn Trà bị bắt khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CAQN

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp, dư luận quan tâm. Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My đã tập trung chỉ đạo, lập nhiều tổ công tác triển khai quyết liệt theo kế hoạch với nhiều nội dung thu thập tài liệu, chứng cứ với tiêu chí tích cực, khẩn trương và nhanh chóng. Khi xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng không có mặt tại địa phương, bỏ trốn, không có thông tin.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra viên, trinh sát xác định đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, có thông tin 2 ngày sau đối tượng sẽ trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch. Cơ quan CSĐT thành lập ngay tổ công tác trong đêm tức tốc lên đường làm nhiệm vụ để truy bắt đối tượng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Bùi Văn Trà. Ảnh: CAQN

Với sự quyết tâm cao cùng sự phối hợp tích cực của Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nên tổ công tác đã nhanh chóng xác định được vị trí của đối tượng, qua đó sáng 5/3 đã kịp thời bắt giữ đối tượng Bùi Văn Trà khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình đấu tranh đối tượng Bùi Văn Trà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.