Đồng Nai: Nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu thuốc lá bị khởi tố, bắt tạm giam

Chiều 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can tham gia đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu.

Trong đó có 4/6 bị can bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra gồm: Trần Anh Tuấn (37 tuổi), Trần Thanh Quý (28 tuổi), Trần Minh Bảo (23 tuổi), cùng ngụ tại TP.Biên Hòa; Nguyễn Thị Phường (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom).

Hiện trường bắt giữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Công an Đồng Nai

2 bị can còn lại là Vũ Thị Thanh Thu (52 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Quốc Bảo (30 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) được cho tại ngoại do có bệnh lý.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó vào ngày 11/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các địa điểm nghi vấn tại TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và huyện Trảng Bom.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện bắt quả tang các đối tượng trên đang mua bán, vận chuyển và tàng trữ hơn 55.000 bao thuốc lá nhập lậu mang các nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Esse, Zouk...

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Anh Tuấn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thuốc lá lậu, cấu kết với các đối tượng khác để nhập lậu thuốc lá từ Campuchia qua các cửa khẩu, sau đó vận chuyển về Đồng Nai tiêu thụ.

Liên quan đến đường dây thuốc lá này, trước đó vào tháng 7/2022, công an đã khởi tố, bắt nhóm 6 đối tượng do Võ Thị Diệu Hiền (45 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Phạm Ngọc Hằng (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, chuyên vận chuyển thuốc lá lậu vào Đồng Nai để tiêu thụ.

Hiện vụ án tiếp tục được xác minh.