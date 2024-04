Bất động sản dự báo sớm quay lại trạng thái "bình thường mới", phân khúc nào sáng giá?

Chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản



Tại Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), các chuyên gia đánh giá thị trường địa ốc quý vừa qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Bà Phạm Miền - Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản VARS cho biết, thị trường bắt đầu tăng nhẹ về nguồn cung. Theo đó, nguồn cung nhà ở sơ cấp đạt khoảng 20.500 sản phẩm, trong đó có 4.300 sản phẩm mới, còn lại là hàng tồn của những dự án mở bán trước đó. Chủ yếu, nguồn cung mới tập trung trong giai đoạn cuối quý I, khi các chủ đầu tư bắt đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án, các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off, "làm mới hàng cũ" diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn.

Dữ liệu nghiên cứu của VARS cũng cho thấy, làn sóng phục hồi đang ngày càng lan rộng. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt gần 31%, tương đương với khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Các dự án mới mở bán, từ sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ,... đều ghi nhận mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Thị trường bất động sản ghi nhận làn sóng phục hồi đang ngày càng lan rộng. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Đình Chung - Thành viên Tổ công tác Nghiên cứu thị trường VARS, Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết, tiến trình phục hồi của thị trường vẫn có sự phân hóa giữa các phân khúc thị trường.

Theo đó, phân khúc căn hộ tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng giao dịch. Cụ thể, phân khúc căn hộ ghi nhận 3.700 giao dịch thành công, chiếm gần 60% tổng lượng giao dịch toàn thị trường. Mặc dù các dự án mới mở bán hầu hết đều có mức giá thuộc phân khúc cao cấp.

Giá thuê, mua nhà không ngừng tăng thúc đẩy nhu cầu mua nhà của người dân, đặc biệt là ở người trẻ đã có một phần tích lũy khi chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách ưu đãi: thanh toán giãn cách và hỗ trợ lãi suất… Đồng thời, nhu cầu đầu tư trên thị trường vẫn rất lớn, kể cả nhu cầu cho phân khúc hạng sang, cao cấp chứ không riêng gì phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực.

Bên cạnh đó, thị trường bắt đầu ghi nhận nhiều hơn nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc bình dân từ các dự án nhà ở xã hội mở bán.

Bất động sản công nghiệp là ngôi sao sáng

Các chuyên gia đánh giá phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, là "ngôi sao đang lên" của khu vực và trên thế giới. Liên quan đến bất động sản công nghiệp, báo cáo tổng quan thị trường bất động sản quý I/2024 của CBRE cũng cho thấy các dấu hiệu khả quan.

Theo đó, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam duy trì hoạt động tích cực trong quý đầu tiên của năm 2024. Hoạt động sản xuất cũng có những khởi sắc trong quý đầu năm khi xuất, nhập khẩu lần lượt ghi nhận mức tăng trưởng 17,0% và 13,9% theo năm và nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: Gia Linh

Đối với thị trường đất công nghiệp, giá đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 miền Bắc tăng nhẹ 1,2% so với quý trước và 7,8% so với cùng kỳ, đạt ngưỡng trung bình 133 USD/m2/kỳ hạn còn lại. Trong khi đó, giá đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 miền Nam giữ mức 189 USD/m2/kỳ hạn còn lại, ổn định so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do không có dự án mới đi vào hoạt động trong quý và các khu công nghiệp hiện hữu tại thị trường cấp 1 miền Bắc tiếp tục thu hút khách thuê mới, tỷ lệ lấp đầy trong quý đạt 83%.

Tại thị trường miền Nam, do quỹ đất công nghiệp tương đối hạn chế, tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 92% và diện tích hấp thụ chỉ đạt hơn 20 ha. Các nhà sản xuất trong và ngoài nước có xu hướng mở rộng ra các thị trường cấp 2 như Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh, nơi quỹ đất công nghiệp còn tương đối dồi dào cùng với giá thuê cạnh tranh hơn so với các thị trường cấp 1.

Bất động sản khu công nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ được hưởng lợi bởi các yếu tố khách quan. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia dự báo trong 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 3-9%/năm ở miền Bắc và tăng 3-7%/năm ở miền Nam. Trong khi đó, giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn được dự báo sẽ tăng nhẹ từ 1- 4%/năm trong ba năm tới.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE cho rằng thời gian qua với việc Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với các nền kinh tế lớn, bất động sản khu công nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ được hưởng lợi và tiếp tục xu hướng phát triển. Để tiếp tục duy trì vị thế là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực, Việt Nam cần tiếp tục chú trọng cải thiện hạ tầng về đường sá kết nối, điện lưới, khu công nghiệp cũng như nâng cao chất lượng lực lượng lao động và điều chỉnh các chính sách ưu đãi phù hợp.