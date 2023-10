TP.HCM: Gần cuối năm, nhà đầu tư rục rịch tìm mua bất động sản

Nhà đầu tư chịu xuống tiền mua nhà, đất

Chị Mỹ Hạnh (38 tuổi, nhân viên kinh doanh) cho biết mình vừa xuống tiền đặt mua dự án căn hộ tại TP.Thủ Đức. Tại buổi mở bán sản phẩm, không chỉ chị Hạnh mà rất nhiều khách hàng phải xếp hàng, chen nhau chờ đặt mua sản phẩm.

Theo chị Hạnh, yếu tố chính sách thanh toán là điểm hấp dẫn nhất khiến khách hàng này quyết định chốt mua sản phẩm. Cụ thể, chủ đầu tư dự án chị mua đưa ra 4 chính sách với nhiều điều khoản linh động cho người mua. Trong đó, nhà đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn phương trả chậm trong 7 năm không lãi suất, từ đó giảm áp lực tài chính.

"Chưa bao giờ, thị trường bất động sản có những chính sách tốt như thế cho khách hàng. Dự án nằm ở vị trí đẹp mà chính sách thanh toán lại khá "nhẹ", giúp người mua giảm bớt áp lực dòng tiền.

Thị trường đang chứng kiến một số dự án được mở bán. Ảnh: Gia Linh

Gần cả năm nay, tôi chưa dám mua bán gì mà chỉ thăm dò diễn biến thị trường. Nửa sau 2023, thị trường có nhiều tín hiệu khởi sắc khi một số chủ đầu tư đã mở bán dự án trở lại cùng với việc nới lỏng chính sách vay vốn cho người dân. Với dân đầu tư, đây là thời điểm tốt để nắm bắt cơ hội nên tôi cũng có niềm tin để xuống tiền mua bất động sản", chị Hạnh chia sẻ.

Trường hợp khác, anh Nguyễn Văn Thịnh (45 tuổi, kinh doanh nội thất tại quận 12) cho biết do cần tiền nên vừa bán một căn hộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM, diện tích 65m2 với giá 2,4 tỷ. Căn hộ của anh Thịnh đã có sổ hồng, nằm ở vị trí đẹp, cận tuyến đường Phạm Văn Đồng thuận lợi kết nối giao thông nên anh chỉ vừa rao bán 2 tuần đã có khách mua.

"Một số người bạn cũng là dân đầu tư nhà đất kể với tôi, họ phải chật vật tìm cách rao bán nhà, đất. Có người rao bán cùng dự án với tôi nhưng nửa năm trời vẫn không tìm được khách. Tuy nhiên, tôi may mắn khi không mất quá nhiều thời gian là đã có thể bán được nhà. Tôi nghĩ đa phần phụ thuộc vào yếu tố thời điểm. Giai đoạn cuối, khách hàng đỡ khó khăn hơn về dòng tiền. Nhà đầu tư dần có niềm tin với thị trường nên các giao dịch mua bán cũng thuận lợi hơn", anh Thịnh nói.

Nhà đầu tư đã dần cởi bỏ tâm lý e dè khi mua nhà đất. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, yếu tố niềm tin của nhà đầu tư rất quan trọng trong việc giúp thị trường bất động sản tiến dần đến giai đoạn hồi phục. Thực tế trong 2-3 năm gần đây, thị trường liên tiếp đón nhận những khó khăn từ dịch bệnh, chính sách thắt chặt tín dụng, những điểm nghẽn về pháp lý... đã khiến không ít nhà đầu tư lung lay, co mình lại.

Thị trường bất động sản dần chuyển mình

Tuy nhiên, bước vào các tháng cuối năm, thị trường bất động sản tại TP.HCM sau thời gian ảm đạm vì ảnh hưởng các khó khăn thì nay đã bắt đầu có tín hiệu manh nha phục hồi. Nhiều nhà đầu tư sau khoảng thời gian dè chừng đã dần cởi bỏ tâm lý, mạnh dạn xuống tiền để "nắm bắt cơ hội".

Tính riêng phân khúc căn hộ, thị trường đã bắt đầu đón nhận lại nguồn cung từ một số dự án mới mở bán và nguồn cung thứ cấp trên thị trường. Theo số liệu của CBRE Việt Nam, trong quý III/2023, số lượng căn hộ mới chào bán tại TP.HCM là 3.600 căn, gần bằng 90% tổng nguồn cung mới trong cả 6 tháng đầu năm 2023, và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng căn hộ mở bán mới đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu.

Trong khi đó, ghi nhận của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần theo thời gian với nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân được đưa vào thị trường.

Thị trường bất động sản TP.HCM dần chuyển mình trong các tháng cuối năm. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, quý II/2023, thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý 1. Đến quý III, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý 1/2023. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng qua, lượng giao dịch mới chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 20% so với giai đoạn sốt đất.

Tại Hội nghị công bố báo cáo đánh giá tiến trình phục hồi thị trường bất động sản quý II/2023 và dự báo tình hình thị trường quý IV/2023 vừa qua, bà Phạm Thị Miền - Phó Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư Bất động sản VARS cho biết, thanh khoản trên thị trường bất động sản đang dần được cải thiện, đặc biệt so với giai đoạn khó khăn cuối năm trước và những tháng đầu năm nay.

Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản vào các tháng cuối năm 2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình vào năm 2024. Đặc biệt, khi yếu tố niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng được khơi thông, bức tranh toàn cảnh thị trường chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm sáng mới.

Sự phục hồi của nền kinh tế cùng với những dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ kéo theo nhu cầu bất động sản tại TP.HCM tăng cao ở tất cả các phân khúc, từ căn hộ đến văn phòng cho thuê, nhà xưởng, bất động sản bán lẻ…