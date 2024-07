Bắt giam đối tượng "ngáo đá" nặng, thường xuyên gây thương tích cho người địa phương

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam 2 tháng để điều tra đối với Trần Văn Bắc (sinh năm 1989, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) về tội Cố ý gây thương tích. Trần Văn Bắc được xác định là đối tượng "ngáo đá" nặng, hung hăng, thường xuyên gây thương tích cho người địa phương.

Đối tượng Trần Văn Bắc bị bắt tạm giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, ông Vũ Quang Cẩn (trú tại thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) đã đến cơ quan công an địa phương trình báo con trai ông là Vũ Trường Lâm (sinh năm 1988) đang ở nhà một mình thì bất ngờ bị một đối tượng không rõ lai lịch dùng vật sắc nhọn đâm 1 nhát vào vùng cổ rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Trần Văn Bắc (tên thường gọi khác là "Bắc chó", nơi đăng ký thường trú là thôn 6, xã Gia Lâm).

Đối tượng Bắc còn khoét sẵn một lối tẩu thoát cạnh giường ngủ và dùng rèm che kín lại.

Cơ quan công an cũng xác định, đây là đối tượng nghiện ma tuý đá nặng, có biểu hiện "ngáo đá", hung hăng, nguy hiểm và thường xuyên có hành vi gây thương tích tại địa phương. Sau khi dùng vật nhọn đâm anh Lâm trọng thương, Bắc tiếp tục có hành vi gây thương tích cho một nam thanh niên khác trên địa bàn rồi lẩn trốn.

Qua theo dõi, trinh sát, tối 24/7, lực lượng công an xác định Trần Văn Bắc đang lẩn trốn tại 1 xưởng cưa trên địa bàn xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) nên đã tổ chức mật phục, truy bắt đối tượng. Khi lực lượng trinh sát ập vào bắt đối tượng, Trần Văn Bắc vẫn cầm sẵn trên tay 1 con dao găm. Quá trình truy bắt, lực lượng trinh sát thu giữ 4 con dao mà Bắc để sẵn đầu giường.

Làm việc với cơ quan công an, Bắc đã khai nhận hành vi dùng kéo đâm vào cổ anh Lâm vào ngày 29/3. Qua test nhanh, cơ quan công an cũng xác định Trần Văn Bắc dương tính với ma tuý đá. Ngoài ra, Bắc cũng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, bắt giữ người trái pháp luật.