Bắt giam “phi công" dùng clip nóng tống tiền người tình đã có gia đình

Hiền tại cơ quan công an.

Ngày 27/3, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (29 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An ) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào đầu tháng 3/2021, Hiền có quan hệ tình cảm yêu đương với chị T. (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Sau 1 thời gian, chị T. đòi chia tay vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình.

Hiền nhắn tin đe dọa, buộc người phụ nữ này phải đưa cho anh ta 200 triệu đồng. Nếu không, Hiền sẽ công khai video cảnh 2 người yêu đương lên mạng xã hội.

Quá hoảng sợ, nạn nhân đã hẹn Hiền đến 1 nhà nghỉ và đưa đủ 200 triệu đồng. Nhưng sau đó, Hiền tiếp tục đe dọa "tống tình" bằng việc yêu cầu chị T. phải bỏ gia đình để đi theo Hiền.

Sau đó, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Qua công tác điều tra xác minh, Công an huyện Chợ Gạo đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiền để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".