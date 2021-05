Bắt giam thanh niên được 'bạn tù' nhờ đón và lo chỗ ở cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 7/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Thanh (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú quận 7, TP.HCM) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348, Bộ luật hình sự 2015. Tất cả các quyết định nói trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.



Trước đó, chiều 28/3, Công an quận 7 tuần tra ở Công viên gần cầu Rạch Ông, quận 7 thì phát hiện Thanh cùng nhóm (13 người Trung Quốc) đang di chuyển nên chặn lại và mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nhóm người Trung Quốc khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và di chuyển tới TP.HCM để lưu trú.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt trước đó.

Riêng Thanh khai nhận có quen biết với người bạn tù là Trọng. Thông qua mạng xã hội Zalo, Trọng nhờ Thanh đón và lo chỗ ở cho nhóm người Trung Quốc trên hứa trả công 2-3 triệu đồng. Thanh đồng ý thì được Trọng gửi vị trí tới đón nhóm người này.

Ngày 26/3, Thanh tới đón nhóm người Trung Quốc và đưa về quán karaoke ở đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 để ở. Sáng hôm sau, Thanh tới đón đưa nhóm này về phòng trọ của mình rồi đi ra ngoài.

Chiều cùng ngày, Trọng gọi điện báo cho Thanh là nhóm người Trung Quốc đã đi ra ngoài và không còn ở phòng trọ nên nói Thanh đi đón về. Trọng gửi vị trí nhóm người Trung Quốc cho Thanh đi đón.

Khi Thanh tới Công viên gần cầu Rạch Ông, quận 7 thì gặp nhóm người Trung Quốc thì Công an đi tuần tra phát hiện nên mời về trụ sở. Qua điều tra được biết, Trọng đã chuyển cho Thanh số tiền gần 11 triệu đồng, Thanh dùng 3,2 triệu đồng mua đồ ăn và thức uống cho nhóm này. Số tiền còn lại, Thanh dùng để tiêu sài.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.