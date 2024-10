Bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội lưu hành tiền giả

Trưa 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra vừa bắt thành công đối tượng Lê Chí Linh (27 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bình Xuân, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đang bị truy nã về tội "Lưu hành tiền giả".

Đối tượng truy nã Lê Chí Linh (27 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bình Xuân, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: CACC

Tháng 12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Long An quyết định khởi tố bị can đối với Lê Chí Linh về tội "Lưu hành tiền giả".

Quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an quyết định truy nã.

Lẩn trốn thời gian dài ở nhiều nơi, sau đó đối tượng Linh tìm về địa chỉ nhà thuê của mẹ ruột và em gái ở ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An hòng tránh truy bắt của lực lượng chức năng.

Nhiều năm, đối tượng Linh không đi làm bên ngoài, chỉ ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người cùng địa phương nên không ai phát hiện đối tượng này đang sinh sống nơi đây.