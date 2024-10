Vừa nhập cảnh, kẻ trốn truy nã gần 27 năm liền bị bắt giữ

Ngày 2/10, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào hồi 11 giờ ngày 1/10, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đơn vị đã phát hiện Hoàng Thị Luật (SN 1973, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thuộc diện đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An theo Quyết định truy nã số 62 ngày 9/6/1998 về hành vi "Mua bán phụ nữ".

Kẻ trốn truy nã 27 năm sa lưới khi nhập cảnh Cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: QMG

Theo kết quả điều tra xác minh, Hoàng Thị Luật bị Công an Nghệ An bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi "Mua bán phụ nữ". Đến khoảng tháng 10/1997, đối tượng được tại ngoại vì đang mang thai 7 tháng.

Đến tháng 12/1997, Hoàng Thị Luật xuất cảnh trái phép và lấy chồng Trung Quốc, cư trú tại thôn Cơ Đường, thị trấn Lô Vu, huyện Tân Dương, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến ngày 1/10/2024, đối tượng nhập cảnh về Việt Nam và bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ.

Đơn vị đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã, lấy lời khai người bị bắt; liên hệ, thông báo và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An để di lý về Nghệ An phục vụ điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.