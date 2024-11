Bắt giữ kẻ đập kính ô tô, trộm hơn 600 triệu đồng

Sáng 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Thế Uyên (39 tuổi) trú tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh là đối tượng đã gây ra vụ đập kính xe ô tô trộm cắp hơn 600 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/4/2024, Uyên điều khiển xe máy đến gần một ngân hàng ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột theo dõi người rút tiền từ ngân hàng ra để tìm cơ hội trộm cắp.

Đối tượng Phạm Thế Uyên tại cơ quan công an.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Uyên phát hiện xe ô tô của ông Đ (74 tuổi) trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk từ ngân hàng đi ra thì Uyên liền điều khiển xe bám theo.

Sau khi đi qua nhiều tuyến phố, đến nhiều địa điểm, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đ đậu xe đối diện một tiệm tóc trên đường Lê Thánh Tông để vào cắt tóc. Lúc này, Uyên nhanh chóng tiếp cận xe ô tô, đập vỡ cửa kính lấy cắp 630 triệu đồng rồi điều khiển xe máy tẩu thoát.

Quá trình bỏ trốn, Uyên di chuyển trên Quốc lộ 27 hướng về tỉnh Lâm Đồng và liên tục thay đổi đặc điểm nhận dạng. Thậm chí khi đến đèo Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, Uyên đã vứt bỏ lại chiếc xe máy trong một rẫy vắng rồi đón xe về tỉnh Lâm Đồng, sau đó về lại TP Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ thành công Phạm Thế Uyên. Được biết, Uyên từng có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng Uyên theo quy định của pháp luật.