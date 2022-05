Bắt giữ nghi phạm giả danh công an, giở trò đồi bại với bé gái

Tối 9/5, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm giả danh công an, giở trò đồi bại với một bé gái trên đường phố - theo Lao Động.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phúc tại cơ quan điều tra. Nguồn: VOV

Cụ thể, thông tin vụ giả danh công an, giở trò đồi bại với bé gái từ BVPL: Trước đó, tối 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết chia sẻ về việc 1 bé gái khoảng 13 đến 14 tuổi bị một đối tượng “biến thái” tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ đưa vào con ngõ vắng ở đường Thị Sách (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và thực hiện hành vi sàm sỡ. Khi phát hiện có người đi qua, đối tượng đã bỏ chạy. Sự việc khiến bé gái hoảng sợ, sau đó được người dân đưa về nhà an toàn.



Theo mô tả của người đăng tải thông tin, đối tượng mang áo quần công nhân, trạc tuổi trung niên.

Nội dung bài đăng trên mạng xã hội. Nguồn: BVPL

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, dù chưa có thông tin trình báo từ nạn nhân, nhưng các trinh sát của Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu đã vào cuộc điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.



Đến chiều 9/5, công an đã xác định được Nguyễn Thanh Phúc (SN 1996, trú Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu) chính là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phúc đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng này.