Đã bắt được nghi phạm giết người vì... mời rượu không uống ở Bắc Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, 14 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Sơn Động và Công an huyện Lục Nam phối hợp, bắt giữ thành công đối tượng Tạ Đăng Cường (SN 1994, thôn Gia Phú, Bình Dương, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Đối tượng Tạ Đăng Cường bị bắt sau 12 giờ gây án. Ảnh: CACC

Cường được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ giết người trên địa bàn xã Nghĩa Phương (Lục Nam) vào đêm ngày 8/5.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tạ Đăng Cường đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 22 giờ ngày 8/5, tại quán ăn đêm của chị Ngô Thị Hà (SN 1980, ở thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, Lục Nam) xảy ra xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn ở 2 bàn khác nhau.

Cụ thể, nhóm 1 gồm Tạ Đăng Cường, Vi Văn Nam (SN 1993) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1996), cùng trú tại thôn Bãi Ô, xã Nghĩa Phương (Lục Nam).

Nhóm 2 gồm Vũ Văn Hoàn (SN 1993), Phạm Đăng Thịnh (SN 1994), Nguyễn Thế Hải (SN 1993), Hoàng Văn Trường (SN 1989), cùng trú tại thôn Quỷnh Sành, xã Nghĩa Phương, và Quàng Thị Điền (SN 1988, trú tại bản Phát, xã Chiềng Nung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Quá trình xảy ra đánh nhau, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của anh Hoàn làm anh Hoàn bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đến khoảng 0 giờ 50 phút ngày 9/5, anh Hoàn tử vong. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Viện KSND huyện Lục Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Lục Nam ngày 9/5 đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Tạ Đăng Cường. Như vậy, sau 12 giờ gây án, Tạ Đăng Cường đã bị bắt.

Giết chủ nợ, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1960, ngụ tổ 8, ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) để điều tra về tội giết người và cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 5/5, người dân tổ 2, ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất xôn xao khi phát hiện ông C.H.S (SN 1976, ngụ địa chỉ trên) bị chết cháy trong ngôi nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng công an lấy lời khai U70 giết chủ nợ cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Ảnh: Văn Vũ



Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân tử vong do có tác động ngoại lực vào đầu và chết trước khi bị cháy. Bên cạnh đó, theo gia đình, nạn nhân trước khi chết có đeo vàng nhưng khi chết thì vàng không còn nữa.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Chỉ sau một ngày thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 6/5, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Nguyên nên tiến hành mời về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, Nguyên đã nhận tội.

Nguyên khai nhận, vào khoảng 2 năm trước y có hỏi tiền góp của vợ chồng ông S, nhưng không có tiền trả đúng hẹn. Do đó, Nguyên nhiều lần bị vợ chồng người này dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết ông S để trả thù.

Gần đây, Nguyên biết ông S sống một mình (do ly thân với vợ), nên vào khoảng 7h sáng 3/5, Nguyên qua nhà rủ ông S uống rượu. Sau khi cả hai nhậu được khoảng hơn tiếng đồng hồ thì nghỉ, Nguyên bỏ về nhà.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyên tiếp tục gọi điện rủ nhậu và ông S đồng ý. Khoảng 30 phút sau, Nguyên qua nhà ông S thì phát hiện ông S đang nằm ngủ trên giường. Lúc này, Nguyên mở cửa vào nhà rồi lấy cây búa đập vào đầu ông S một nhát, thấy nạn nhân ngóc đầu lên nhưng không phản ứng gì, Nguyên tiếp tục dùng búa đập vào đầu ông S một nhát nữa làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nguyên đem cây búa và 2 cái điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông, đồng thời lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền vàng của ông S đang đeo trên người.

Do quần áo của Nguyên dính máu nên y đã lột ra để trên giường rồi nảy sinh ý định đốt xác nạn nhân để phi tang. Tuy nhiên, do còn sớm (khoảng hơn 20h), sợ mọi người phát hiện, nên Nguyên bỏ ra về.

Đến 23h ngày hôm sau (ngày 4/5), Nguyên quay trở lại nhà ông S với mục đích đốt nhà và thi thể của ông S để phi tang.

Theo đó, khi vào nhà nạn nhân bằng cửa sau, Nguyên lấy can rồi đến chiếc xe máy của ông S đang đậu rút được khoảng 2,5 lít xăng. Sau đó, lấy xăng tưới lên người ông S và quanh nhà, rồi châm lửa đốt. Do bất cẩn Nguyên đã bị bỏng mặt và cánh tay phải, sau đó y lột quần áo vứt vào đám cháy rồi ở trần ung dung đi về nhà.

Đến sáng hôm sau, Nguyên đem số vàng vừa cướp của ông S bán được 42,6 triệu đồng. Nguyên dùng số tiền này trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bắt nghi phạm vụ thi thể người bán hàng online được phát hiện nổi trên mặt nước

Liên quan vụ thi thể người bán hàng online được phát hiện nổi trên mặt nước mà Dân Việt đã đưa tin, ngày 9/5, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Đặng Hà Vĩ Khang (SN 2004, trú phường 4, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 28/4, trong lúc đi đặt lú (dụng cụ bắt thủy sản – PV), ông Từ Văn Toàn (ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) phát hiện thi thể đang nổi trên mặt nước, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ thi thể người bán hàng online nổi trên kênh. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là người bán hàng online tên D.H.Đ (SN 2000, thường trú tại khóm 3, phường 6, TP.Cà Mau).

Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, thi thể đang trong quá trình phân hủy, xung quanh hiện trường còn vương vãi nhiều vết máu. Đặng Hà Vĩ Khang được xác định là nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, dù quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ xác thực, Đặng Hà Vĩ Khang đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người.

Khang khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, nghi ngờ Đ có ý đồ xấu đối với mình, nên Khang đã lấy dao đâm Đ nhiều nhát rồi kéo xác bỏ xuống kênh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người phụ nữ đi cùng 5 thanh niên vào nhà đánh người với lý do đòi nợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận đang điều tra vụ việc nhóm thanh niên xông vào nhà dân đánh người tại xã Trung Nam, thuộc huyện này.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 8/5, anh Tạ Quang Tiệp (39 tuổi, trú thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, Vĩnh Linh) vừa về tới nhà mình thì bất ngờ bị một nhóm 5 thanh niên xông vào nhà đánh bằng gậy, mũ bảo hiểm, đấm đá liên tục trong nhiều phút. Mẹ và người thân anh Tiệp đứng ra can ngăn cũng bị nhóm côn đồ đánh đập gây thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Trung Nam và Công an huyện Vĩnh Linh có mặt tại hiện trường.

Nhóm người sau khi hành hung anh Tiệp đã lên xe tính bỏ đi, nhưng bị người dân và công an chặn lại.

Anh Tiệp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Anh Tiệp (nằm) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Ảnh: Ngọc Vũ

Tiếp xúc với PV Dân Việt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, anh Tiệp cho biết: Năm 2019, anh có liên kết nuôi tôm với một phụ nữ tên Sinh (lúc đó là cán bộ ngành y tế công tác tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Bà Sinh đầu tư vốn, còn anh Tiệp phụ trách chuẩn bị hồ nuôi. Do dịch bệnh, việc nuôi tôm thất bại. Bẵng đi nhiều năm, những ngày gần đây anh Tiệp bị nhóm côn đồ nói trên đe dọa, rải vàng mã vào nhà và bắt anh phải trả nợ cho người phụ nữ này khoảng 700-800 triệu đồng, trong khi giữa hai người chưa từng có giấy tờ gì liên quan ghi nhận việc có nợ nần.

"Tôi có nói với bà Sinh là nếu bà có giấy tờ nào chứng minh tôi vay mượn tiền của bà thì bà cứ kiện tôi ra toà. Nhưng, bà Sinh không kiện" - anh Tiệp nói.

Clip nhóm thanh niên vây đánh anh Tiệp. Clip: Người nhà anh Tiệp cung cấp.

Tối 8/5, trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, bà Sinh thừa nhận sáng cùng ngày có đi cùng 5 thanh niên trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nhà anh Tiệp, sau đó xảy ra xô xát.

Bà Sinh khẳng định năm 2019 đã cho anh Tiệp mượn 700 triệu đồng để nuôi tôm chứ không hề liên kết nuôi tôm như lời anh Tiệp nói.

Theo lời bà Sinh, vì có mối quan hệ thân tình, tin tưởng anh Tiệp nên cho mượn tiền mà không có giấy tờ gì, mỗi lần cho mượn vài chục triệu, cộng dồn lên tới 700 triệu đồng.

Giải thích lý do tại sao sau nhiều năm mới đòi tiền, bà Sinh nói, những năm qua vì phải chăm bố ốm nặng (vừa qua đời vào tháng 2/2022), đồng thời nghĩ rằng anh Tiệp mới nuôi tôm thất bại nên không nỡ đòi nợ. Nay bà Sinh có nhu cầu làm nhà, cần tiền nên tìm anh Tiệp đòi nợ, nhưng anh Tiệp không trả với lý do hùn vốn làm ăn, thua lỗ thì phải chịu.

Sau nhiều lần tìm anh Tiệp để bàn phương án trả nợ nhưng không được, sáng 8/5, bà Sinh đi cùng 5 thanh niên tìm đến nhà anh Tiệp để gặp bố mẹ anh Tiệp với mục đích nhờ can thiệp, khuyên răn, thương lượng việc trả nợ. Tuy nhiên, khi vừa gặp nhau, nhóm thanh niên đã xảy ra cãi nhau, xô xát với anh Tiệp.

"Một người bạn ở Huế đã bảo 5 thanh niên đó đi theo để bảo vệ tôi. Lúc còn ngồi trên xe, tôi đã dặn mấy thanh niên chỉ bảo vệ tôi chứ không được manh động, thế nhưng vừa dừng xe đã xô xát, đó là chuyện tôi không mong muốn. Còn việc rải vàng mã vào nơi ở của anh Tiệp tôi không biết" - bà Sinh nói.

Bà Sinh xác nhận, sau khi vụ xô xát xảy ra, bà và nhóm 5 thanh niên bị mời đến Công an huyện Vĩnh Linh làm việc.

Đường dây cá độ bóng đá 6.600 tỷ đồng Công an Thái Bình vừa bắt có gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 11 bị can liên quan vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh trên trang cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 (có máy chủ đặt tại nước ngoài), tổ chức theo mô hình 4 cấp (siêu tổng đại lý (Super); tổng đại lý (Master); đại lý (Agent); người chơi (Member)) do Nguyễn Thanh Tùng (1978, trú tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Nhà chức trách xác định, đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh này hoạt động từ năm 2018 đến nay, số tiền giao dịch tương đương 6.600 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược.

Tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng của các đối tượng quy định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý, mức giá cao dần từ cấp cao xuống đến các cấp và người chơi với điểm quy đổi tương ứng cao nhất là 50.000 đồng/1 điểm.

Việc tổng hợp kết quả để tính toán thắng thua được các đối tượng thực hiện hàng tuần.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", theo quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

11 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Đức Linh (SN 1992; Quang Trung, TP.Thái Bình), Trần Ngọc Định (SN 1984, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Nguyễn Tiến Quân (SN 1963, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Vũ Trí Dũng (SN 1989, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Nguyễn Quang Huy (SN 1989, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Kiều Văn Hùng (SN 1992, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Vương Anh Vũ (SN 1990, Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Ngô Đình Độ (SN 1985, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội), Nguyễn Việt Long (SN 1984, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc từ tháng 8/2018 đến nay với tổng số điểm trên 132 triệu điểm, tương đương với số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khẩn trương điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.