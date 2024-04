Bắt kẻ lừa "chạy án" chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của người nhà bị can

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt tiền tỷ.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Lưu. Ảnh: C.A.

Trước đó, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Lưu tìm hiểu, tạo mối quan hệ với người nhà các bị can đang bị điều tra về hành vi phạm tội.

Sau khi tiếp cận người nhà các bị can, Nguyễn Văn Lưu "nổ" rằng mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể xin giảm án cho bị can. Tin rằng Nguyễn Văn Lưu có thể "chạy án", người nhà bị can đưa cho Lưu 2,5 tỷ đồng và bị đối tượng này chiếm đoạt.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Lưu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.HCM.