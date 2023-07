Bắt kẻ thay tên đổi họ trốn truy nã 25 năm

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 30/8/1998, Trần Văn Trung (SN 1969) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) chở nhau bằng mô tô không gắn biển kiểm soát, vận chuyển ma túy từ thị trấn Kim Sơn đến cổng Lâm trường Quế Phong, tỉnh Nghệ An.



Trần Văn Trung tại cơ quan công an sau 25 năm lẩn trốn.

Khi bị công an vây bắt, Hùng và Trung chống trả quyết liệt. Lợi dụng địa hình đồi núi, Trung đã bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Hùng bị bắt giữ cùng 9,5kg ma túy.

Ngày 9/11/1998, Công an Nghệ An đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Trần Văn Trung (SN 1969, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sau nhiều lần triển khai lực lượng truy tìm tung tích của Trung, đến tháng 6/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xác định được Trần Văn Trung đã thay đổi họ, tên và hiện đang cư trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ thành công Trần Văn Trung.