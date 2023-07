TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tống tiền tỷ cán bộ xã; tin mới phiên xử vụ chuyến bay giải cứu

Bắt giữ người đàn ông tống tiền cán bộ địa chính xã hàng tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/7, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Tự Cường (57 tuổi, ngụ thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, ông Cường đã "tống tiền" cán bộ địa chính xã Bình Thạnh là ông Đoàn Ngọc Đệ. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ bà N.T.B.P (46 tuổi, vợ của ông Cường) để điều tra.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Đức Trọng, trong nhiều năm qua, ông Cường thường đến trụ sở ủy ban xã Bình Thạnh để tìm hiểu các vụ việc dân sự của người dân địa phương. Đặc biệt, ông Cường tiếp cận những người có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm khi giải quyết vụ việc tại xã để xúi giục họ kiện tụng.

Ông Nguyễn Tự Cường bị bắt giữ để điều tra về hành vi "tống tiền" cán bộ địa chính xã. Ảnh: CTV

Đặc biệt, tháng 6/2018, ông Đoàn Ngọc Đệ, cán bộ địa chính xã Bình Thạnh có làm thủ tục để ông Lê Văn Vang chuyển nhượng cho ông Vũ Thiện hai thửa đất tại xã này. Khi có hợp đồng để giao dịch thì gia đình ông Vang thiếu 2 thành viên nên vợ chồng ông Vang đã đề nghị cho các thành viên khác trong gia đình ký thay.

Hợp đồng mua bán đất sau đó được Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh chứng thực. Tuy nhiên, ông Cường biết vụ việc nên đã xúi giục ông Vang yêu cầu hủy hợp đồng. Sau đó, Chủ tịch xã Bình Thạnh cùng công chức địa chính xã đã bị UBND huyện Đức Trọng xử lý trách nhiệm.

Ông Nguyễn Tự Cường bị bắt quả tang đang nhận tiền của ông Đệ tại một quán cà phê. Ảnh: CTV

Sau đó, giữa ông Vang và người mua đất đã thỏa thuận và tiếp tục thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, những lần người mua và UBND xã Bình Thạnh mời ông Vang đến ký hợp đồng thì đều bị ông Cường tìm cách cản trở.

Ngoài ra, ông Cường còn liên tục làm đơn tố cáo ông Đệ và chủ tịch UBND xã Bình Thạnh lên các cơ quan có thẩm quyền. Những lần gửi đơn tố cáo, ông Cường còn gửi cho ông Đệ để tạo sức ép. Lần gần đây nhất, ông Cường gọi cho ông Đệ để đe dọa tiếp tục gửi đơn tố cáo là ngày 10/7. Đặc biệt, ông Cường còn ép ông Đệ phải đưa cho ông Cường 2 tỷ đồng để ông Cường rút đơn tố cáo và yêu cầu ông Vang ký nhận lại đất.

Số tiền ông Cường bị bắt quả tang khi nhận của ông Đệ là 500 triệu đồng. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, do ông Đệ chưa có tiền nên ông Cường yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng. Số tiền còn lại ông Cường yêu cầu ông Đệ phải đưa nốt trong vòng 7 tháng.

Tối 13/7, khi ông Cường cùng vợ đến một quán cà phê tại thị trấn Liên Nghĩa nhận 500 triệu từ ông Đệ thì bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Xử vụ chuyến bay giải cứu: Bị cáo đưa hối lộ nhưng nói "vẫn tự hào"

Như Dân Việt đã thông tin: Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt đã có hành vi đưa hối lộ gần 500 triệu đồng cho các cựu quan chức. Trả lời câu hỏi của luật sư chiều 14/7, ông này nói vẫn tự hào vì giúp được người dân.

Clip: Trả lời câu hỏi của luật sư chiều 14/7, Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt Tào Đức Hiệp nói vẫn tự hào vì giúp được người dân.



Bị cáo Tào Đức Hiệp. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt được thành lập năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, bán vé máy bay, tàu hỏa.

Đến năm 2017, Tào Đức Hiệp được bổ nhiệm làm Giám đốc. Thông qua mối quan hệ cá nhân, Tào Đức Hiệp đã liên hệ, đặt vấn đề và đưa hối lộ cho 3 cá nhân có thẩm quyền (trong tháng 9/2021), số tiền 21.000 USD (tương đương hơn 485 triệu đồng) để xin cấp phép 3 chuyến bay cho Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt.

Cụ thể, đưa 1 lần số tiền 10 nghìn USD cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; 1 lần số tiền 10 nghìn USD cho Đỗ Hoàng Tùng; đưa 1 lần số tiền 1 nghìn USD cho Lê Tuấn Anh.

Tại tòa hôm nay, trả lời câu hỏi thẩm vấn của luật sư bào chữa cho mình, bị cáo Tào Đức Hiệp cho biết, bị cáo thừa nhận hành vi sai trái của mình đã thực hiện.

Bị cáo Hiệp khai doanh nghiệp được cấp phép và thực hiện 3 chuyến bay combo, xin từ tháng 9/2020 đến 9/2021.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt, dịch Covid-19 đã làm cho không những doanh nghiệp của bị cáo Hiệp khó khăn mà rất nhiều doanh nghiệp khác cũng gặp khó khăn.

Thời gian đó, công ty bị cáo Tào Đức Hiệp gửi xin tổ chức chuyến bay theo chủ trương, nhưng xin nhiều lần không được. Bị cáo Hiệp trình bày, quá trình xin cấp phép chuyến bay rất khó khăn.

"Xin được 3 chuyến dù đầy đủ giấy tờ, thủ tục, khó khăn từ Cục Xuất nhập cảnh…" – bị cáo Hiệp khai.

Về lý do liên hệ tới cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng để nhờ tạo điều kiện cấp phép chuyến bay, ông Hiệp khai thông qua 1 người quen đưa lên gặp ông Tô Anh Dũng.

Theo đó, công ty bị cáo Hiệp nộp đơn tháng 9/2020, tháng 4/2021 lên gặp cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, có trình bày hồ sơ đầy đủ, nộp thời gian đó không được cấp phép, nhờ "anh giúp đỡ cho".

"Khi gặp anh Dũng (cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng – PV), anh nói hồ sơ của công ty em đủ rồi, dưới Cục Lãnh sự họ sẽ cấp phép, anh ở đây không giải quyết vệc đó. Bị cáo đi về… lúc đó mới được cấp 2 chuyến" – bị cáo Hiệp khai.

Mặt khác, vị Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt cũng trình bày, khi được cấp phép 2 chuyến bay (đơn vị tổ chức 17/4 một chuyến, 3/9 một chuyến), sau khi kết thúc thì Hiệp có gọi điện cho ông Tô Anh Dũng xin gặp.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Tào Đức Hiệp khẳng định ông Dũng và Đỗ Hoàng Tùng không yêu cầu chi phí gì.

"Tại sao lại đưa tiền cho các bị cáo đó, thời điểm đưa tiền là khi nào?" – luật sư bào chữa cho bị cáo Hiệp hỏi.

"Như 1 trận nắng dài được 1 cơn mưa, khi công ty bị cáo sau một thời gian dài mới xin được 3 chuyến, khi kết thúc tổ chức chuyến bay, 1 chuyến trước do tình hình công văn Cục Xuất nhập cảnh rất cận, cho nên không bán được đủ một chuyến bay. Thuê 300, bán được 195 chỗ nên lỗ. Chuyến cuối cùng là thứ 3 có lãi. Bị cáo lên bảo đây là chỗ quan hệ, thứ hai là nếu không có anh Dũng tác động Tùng thì chắc chắn doanh nghiệp của bị cáo và bị cáo sẽ phải đền vào tiền Nhà nước, vì 3 chuyến thì 2 lỗ, 1 lãi" – Tào Đức Hiệp khai.

Sau khi xảy ra chuyện, bị cáo Hiệp đã nói với vợ và gia đình cố gắng khắc phục sơm hậu quả khi nhận thức được hành vi mình thực hiện là đưa hối lộ.

"Có thể nói rằng hôm nay đứng trước tòa ở đây cũng là điều rất ân hận, nhưng mà trong chuyến bay của bị cáo, mặc dù lúc đó bị cáo là giám đốc doanh nghiệp, bị cáo quyết định là dừng chuyến bay được, nhưng do chuyến bay rất đặc biệt từ Nga về.

Lúc đó là Vietsovpetro có văn bản đưa 38 chuyên gia sang để chữa giàn dầu khí của Việt Nam ở Vũng Tàu, bị cáo rất suy nghĩ. Sau 2 ngày, bị cáo quyết định vẫn bay, trên chuyến bay của bị cáo chở 38 chuyên gia Nga sang khắc phục sự cố dầu của Vietsovpetro…

Ngoài ra thì chuyến bay thứ 2… bị cáo cũng rất tự hào, mặc dù chuyến bay nó không đủ chỗ nhưng mà bị cáo thông báo cho các đại lý bán vé không được bán hành lý để trên chuyến bay đó mang về cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa 10 nghìn bộ kit-test và 10 nghìn bộ chắn bọt chống dịch" – bị cáo Tào Đức Hiệp nói trước tòa.

Diễn biến mới vụ phát hiện 600 bao đá nghi lấy trộm ở ven bờ biển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Sáng 14/7, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, Công an huyện và lực lượng chức năng vẫn ráo riết truy tìm nhóm người trộm và gôm 600 bao đá trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Trực, qua công tác nắm tình hình, UBND xã Bình Thạnh đã tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực có đá cuội trên địa bàn xã.

Những bao đá bị phát hiện tại bờ biển. Ảnh: CTV

Đến 14 giờ 30 phút ngày 12/7, lực lượng kiểm tra phát hiện tại khu vực Rẫy Gộp, thôn 1, xã Bình Thạnh có 600 bao chứa đá cuội (khoảng 60kg/1 bao), tại hiện trường không phát hiện người trông coi hay khai thác.

Do đó, UBND xã đã chỉ đạo cho lực lượng Công an xã trao đổi tình hình với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ đề nghị hỗ trợ nghiệp vụ, đồng thời phối hợp Địa chính, Quân sự xã tiến hành bố trí lực lượng tổ chức mật phục từ 18 giờ ngày 12/7 đến 14 giờ ngày 13/7 để bắt nhóm trộm này.

Tuy nhiên, không phát hiện đối tượng có hành vi nghi vấn. Vào lúc 15 giờ ngày 13/7/2023, UBND xã Bình Thạnh tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa tang vật về UBND xã để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khi nhận được thông tin của UBND xã Bình Thạnh, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục hỗ trợ Công an xã Bình Thạnh trong công tác nắm tình hình, truy xét đối tượng.

Bình minh trên bãi đá 7 màu. Ảnh: Hoài Thương.

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh tăng cường công tác nắm tình hình và tổ chức lực lượng tiếp tục kiểm tra các khu vực có đá cuội trên địa bàn xã để kịp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm, không để hình thành vụ việc phức tạp.

Như Dân Việt đưa tin, tối 13/7, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra kẻ trộm hàng trăm bao đá 7 màu nghi lấy ở bờ biển Tuy Phong.

Trước đó, trưa cùng ngày (13/7), lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm bao đá 7 màu mà kẻ gian nghi trộm tại bãi biển có nhiều đá 7 màu ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Trước đó, lực lượng kiểm tra phát hiện tại khu vực Rẫy Gộp, thôn 1, xã Bình Thạnh có 600 bao chứa đá cuội (khoảng 60kg/1 bao).

Tại hiện trường cho thấy, có khoảng từ 500-600 bao loại vỏ bao xi măng chứa đầy đá nhiều màu ở gần bãi đá trên bờ biển Tuy Phong. Qua kiểm tra cho thấy, nhóm trộm này đã bỏ ra nhiều công sức lựa chọn những hòn đá đẹp bỏ vào từng bao.

Ngay sau khi phát hiện ra vụ này, ông Nguyễn Trung Trực đã chỉ đạo Công an huyện Tuy Phong khẩn trương làm rõ kẻ chủ mưu trộm cắp tài nguyên này.

Nhiều người dân địa phương nghi những kẻ trộm đã lấy đá từ bờ biển gôm về đây và chuẩn bị chuyển đi.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng huyện Tuy Phong cho rằng, bãi đá 7 màu hiện kiểm soát rất kỹ, du khách lấy 1 bịch ra khỏi bờ biển cũng bị lực lượng chức năng yêu cầu trả lại cho thiên nhiên…

Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong điều tra làm rõ.

Bờ biển có bãi đá 7 màu ở huyện Tuy Phong. Ảnh: CTV

Bãi biển có bãi đá 7 màu được xem là "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam.

Bãi đá 7 màu là tuyệt tác mà thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho vùng biển Tuy Phong, với chiều dài khoảng hơn 1 cây số, rộng khoảng 40m.

Bãi đá 7 màu có hàng triệu triệu viên đá tròn nhiều màu, xếp chồng lên nhau rất đẹp. Thời gian qua, có nhiều du khách tìm đến chiêm ngưỡng bãi đá độc đáo này.

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Phú Thọ và nhiều đồng phạm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 14/7, thông tin từ đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt, khám xét đối với 5 bị can.



Trong đó có ông Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 1975), nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Phú Thọ, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ trong thời gian ông Lâm là Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ.

Các bị can còn lại gồm: Đoàn Kim Nho, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Thọ; Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Thọ; Trần Xuân Trung, cán bộ địa chính xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ; Vi Khắc Tuân, cán bộ địa chính xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam hàng loạt cán bộ lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Ảnh: Công an Phú Thọ

Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 3 người gồm: Nguyễn Công Hàm, Bí thư Đảng uỷ xã Văn Lung; Phùng Hữu Sỹ, Chủ tịch UBND xã Văn Lung; Hà Thị Hồng Dung, Chủ tịch UBND xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Qua đấu tranh làm rõ, từ năm 2020, trên cương vị là Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, Nguyễn Tiến Lâm cùng các đồng phạm bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã "hô biến" 13.000m2 đất rừng sản xuất thành 7 ô đất ở không qua đấu giá cho Lê Ngọc Anh (là cháu họ của Lâm).

Sau đó, Lê Ngọc Anh đã chuyển nhượng 7 ô đất nói trên cho người nhà, người thân bán kiếm lời. Trung bình mỗi ô đất thu từ 800 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, vào năm 2019, Nguyễn Tiến Lâm đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, thị xã Phú Thọ và lãnh đạo, cán bộ địa chính xã Hà Thạch hợp thức hồ sơ giao đất ở không qua đấu giá tại khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ) cho 16 người quen biết, làm thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Truy nã toàn quốc cô gái đánh người thân bị thương rồi đi khỏi địa phương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/7, trung tá Phạm Văn Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1992, trú khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Nguyễn Thị Linh Giang có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách trên sau mép trái 5cm. Linh Giang bị truy nã vì đã có hành vi Cố ý gây thương tích cho người khác.

Lệnh truy nã Linh Giang. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, ngày 28/10/2022, tại thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Giang (Bình Thuận), Linh Giang cùng với một số thành viên trong gia đình có hành vi đánh người mợ của mình là bà B.T.T.T. Kết quả giám định cho thấy bà T.T. bị gây thương tích 15%.

Liên quan vụ án này, cuối tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng đều là người thân của Linh Giang.

Theo công an, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Linh Giang có thái độ không hợp tác và trốn tránh cơ quan chức năng.

Đến ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã La Gi xác định Giang không có mặt tại nơi cư trú nên đã ra quyết định truy tìm. Đến ngày 13/7, căn cứ vào lời khai của những người liên quan cũng như các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh Giang về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nguyễn Thị Linh Giang. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi yêu cầu Nguyễn Thị Linh Giang nhanh chóng đến trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, địa chỉ 02 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi (SĐT 0252.3870.113) hoặc điều tra viên Cao Thái Hào (SĐT: 0347.399 424).