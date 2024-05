Bắt tài xế vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả điều tra, ngày 31/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965 - lái xe đưa đón học sinh) trú tại tổ 1, phường Quang Trung về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự;

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1966 - giáo viên phụ trách lớp cảu bé T.G.H) trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân và Đoàn Thị Nhâm (sinh năm 1998) trú tại tổ 4, phường Trần Lãm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Lái xe ô tô trong vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe khiến bé tử vong đã bị bắt. Ảnh: TBTV

Trước đó, ngày 30/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986 (nhân viên đưa đón học sinh), trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 18h00', ngày 29/5/2024, Công an Thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A (2004), trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư về việc cháu T.G.H (sinh ngày 20/9/2019), là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Bước đầu xác định: Khoảng 6h20' ngày 29/5/2024, anh Nguyễn Văn Lâm (1965), trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 01 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 09 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.