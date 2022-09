Ngày 2/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Đạ Tẻh vừa bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Thanh Nghị (41 tuổi, trú tại Thôn 3, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh) và Phan Thanh Long (34 tuổi, trú tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang mua bán, trao đổi 1 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định trong thời gian gần đây, nhiều "con nghiện" trong diện quản lý của cơ quan chức năng đều không đi khỏi địa bàn nhưng vẫn có ma túy sử dụng.

2 đối tượng Long (trái) và Nghị (phải) tại cơ quan công an khi bị bắt đang giao dịch 1 bánh heroin trị giá 190 triệu đồng. Ảnh: CTV.

Chính vì vậy, nghi vấn về một đường dây ma túy đang đưa ma túy vào địa bàn tỉnh đã được lực lượng công an đặt ra.

Trong khi đó, Công an huyện Đạ Tẻh cũng xác định Hoàng Thanh Nghị không có việc làm ổn định nhưng lại dư giả về tài chính. Tuy nhiên, qua xác minh thì Nghị không có thực hiện các giao dịch kinh tế, làm ăn nào ngoài việc bán quán nhỏ có thu nhập bấp bênh. Nghị cũng từng có tiền án về tội hiếp dâm. Trong quá trình chấp hành án, Nghị lại mua bán trái phép ma túy trong trại và bị tuyên án thêm 9 năm tù.

Chính vì những lý do trên, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Đạ Tẻh xác lập chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy trên.

Sau đó, nhiều trinh sát đã được tung ra nhằm rà soát, xác minh đường dây ma túy trên, tập trung nhiều nhất vào đối tượng Hoàng Thanh Nghị.

Tang vật 1 bánh heroin được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CTV.

Trong một diễn biến khác, các trinh sát xác định tháng 7/2022, xe máy hiệu Exciter của Nghị được một đối tượng tên Phan Thanh Long điều khiển ở tỉnh Bình Dương. Long từng là bạn tù của Nghị ở Vũng Tàu và nghiên ma túy đá, nằm trong diện quản lý của chính quyền địa phương.

Chính vì vậy, hơn 30 chiến sĩ mật phục cứng từ ngày 31/8 tại các điểm dọc trên Quốc lộ 20 và thôn 3 (xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh).

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/9, các lực lượng đồng loạt đột kích vào một căn nhà tại thôn 3, xã Quảng Trị, bắt quả tang Long và Nghị đang mua bán 1 bánh heroin. Bước đầu đối tượng Long khai nhận giao 1 bánh heroin cho Nghị theo đơn đặt hàng 190 triệu đồng. Nghị đã chuyển cho Long 112 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi bán hết số heroin trên.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, mở rộng vụ án.