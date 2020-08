Bật mí lý do ông Trump quyết cả đời không đụng vào rượu

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người rất ghét rượu.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail vào năm 2015, ông Trump đã tiết lộ về bi kịch xảy ra với Fred - người anh trai yêu quý nhưng nghiên rượu của ông. Ông Fred đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình (ông Fred qua đời ở tuổi 43, có lẽ vì lý do liên quan đến rượu). Theo Trump, Fred "là người đàn ông vĩ đại nhất mà tôi biết", nhưng cũng thừa nhận rằng, anh trai đã "có một cuộc sống rất, rất vất vả vì rượu".

Về lý do kiêng uống rượu suốt đời, ông Trump trả lời xuất phát từ cuộc đời khó khăn của anh trai mình. Sinh thời, ông Fred cũng khuyên ông Trump tránh xa rượu.

"Đây là lý do tại sao tôi không uống rượu, chưa bao giờ uống. Tôi không uống vì anh Fred bảo tôi không nên uống và tôi đã thấy điều gì đã xảy ra với anh ấy khi chính anh ấy không được như lời khuyên anh ấy cho tôi", ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận ông có uống một ngụm nhỏ rượu vang khi ông đi nhà thờ.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về lãnh đạo gia đình vào năm 2015, ông chủ Nhà Trắng nói: "Khi chúng tôi đi nhà thờ... tôi uống chút rượu vang. Đây là loại rượu duy nhất tôi uống".

Trong các sự kiện, ông Trump có thể cầm ly rượu chúc mừng, nhưng chỉ nhấp môi hoặc không.

Ngoài ra, tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc năm 2017 ở New York, ông Trump cũng được nhìn thấy cầm một ly rượu trên tay. Tại bữa tiệc trưa do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chủ trì, ông chủ Nhà Trắng cũng đã nâng ly chúc mừng. Tuy nhiên, tờ The Telegraph cho biết, ông Trump chỉ nhấp môi rồi đưa ly rượu cho phụ tá.

Trong một cuộc họp báo tại Vườn Hồng năm 2018, ông Trump đã chia sẻ rằng, việc chưa bao giờ say rượu trong đời là "một trong những điểm tốt duy nhất của tôi".

"Tôi chưa bao giờ uống rượu, vì bất cứ lý do gì. Bạn có thể tưởng tượng nếu tôi mà uống uống rượu không? Tôi sẽ trở thành thứ người gì. Tôi sẽ là người tồi tệ nhất thế giới", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.